Alison Wheeler : Quand un pervers lui montre "son truc"... en pleine église !

Après le cinéma et la télévision, Alison Wheeler développe son humour dans un livre. La jeune femme de 33 ans publie un ouvrage autobiographique teinté de tranches de vie et de remarques décalées intitulé Ma vie est mieux que la vôtre. Elle y évoque notamment le harcèlement sexuel dans les transports en commun. Pour Voici, elle a raconté une récente mésaventure.

"Je prends beaucoup les transports en commun et c'est clairement un endroit hostile. (...) J'en ai vu des vertes et des pas dures comme j'aime dire... Il n'y a pas longtemps, à l'église Saint-Eustache, aux Halles, j'étais avec ma mère et ma soeur, et là un mec nous a montré son truc. Pour lui, ça devait être encore plus transgressif de faire ça dans un lieu de culte. J'en ai parlé à ma famille en Irlande, et chez eux, ça n'existe même pas", a raconté Alison Wheeler.

Alison Wheeler se réjouit cependant de voir que les choses changent progressivement concernant la place de la femme dans la société même si ces dernières restent encore malheureusement trop souvent victimes d'injustices ou d'agressions. "Il y a une prise de conscience, à tous les niveaux, comme la représentation des femmes à des postes à responsabilités. Je suis allée voir un match de l'équipe féminine de foot, et j'ai vu des nanas de 14 ans dans les tribunes qui rêvaient d'être sur le terrain... C'est nouveau, ça", ne manque-t-elle pas de souligner.

A noter qu'en plus de la sortie de son livre, qui devrait finir aux pieds de nombreux sapins à Noël, Alison Wheeler est aussi attendue au cinéma. Elle sera prochainement à l'affiche de Forte, aux côtés de Valérie Lemercier et Melha Bedia.

Thomas Montet

L'interview d'Alison Wheeler est à retrouver en intégralité dans Voici, dans les kiosques le 22 novembre 2019.