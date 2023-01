Victoires de la musique 2023 : Angèle, Orelsan, Clara Luciani... Les nominés dévoilés, deux grands absents !

Le 10 février prochain, après une édition 2022 qui aura tenu toutes ses promesses, se tiendront les Victoires de la Musique 2023, en direct de La Seine Musicale, près de Paris. Une soirée très attendue mais pour l'heure, place à la liste des nominations, qui est officiellement tombée ce lundi, après qu'une cérémonie se soit tenue au Casino de Paris. Ainsi, on retrouve notamment parmi les nommés pour l'artiste masculin de l'année, le duo Bigflo et Oli, ainsi que Stromae, Ben Mazué, Gaël Faye et Grand Corps Malade. En ce qui concerne l'artiste féminine de l'année, Angèle sera en concurrence avec Pomme et Izïa Higelin.

Dans la catégorie Révélation Masculine, Pierre de Maere sera opposé aux rappeurs Lujipeka et Tiakola. Quant à la révélation féminine, cela se jouera entre Mentissa, November Ultra et Emma Peters. Pour l'album de l'année, une jolie bataille s'annonce entre By Your Side de Jeanne Added, Consolation de Pomme, Ephémère de Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye, Multitude de Stromae et Nonante-Cinq La suite d'Angèle.