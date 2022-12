Mort de Franck Saurat à seulement 55 ans : hommages du monde de la télévision, sous le choc

Et s'il connaissait si bien Line Renaud, comme l'écrit justement Stéphane Bern, c'est que depuis des années, Carson Prod, la boîte de production de Franck Saurat, s'occupe du Sidaction, dont l'ex-actrice et chanteuse est la marraine. Une entreprise qu'il n'a d'ailleurs pas montée seul : proche de Jean-Luc Delarue jusqu'à sa mort en 2012, il s'était associé à lui en 2001 pour lancer des concepts inédits après avoir fait ses armes aux côtés d'Arthur.

Dont certains ont cartonné, notamment Stars à Domicile, la célèbre émission présentée par Flavie Flament sur TF1. Egalement à la tête de grandes soirées caritatives ou de la Fête de la Musique sur France 2 pendant plusieurs années, il avait fondé, avec son partenaire, plus d'une cinquantaine d'émissions. Depuis la mort de Jean-Luc Delarue, il s'était notamment associé à Jean-Marc Morandini pour des émissions sur NRJ12.

Mais pas seulement : arrivé à la tête de la réalisation des Victoires de la Musique il y a quelques années, il avait réussi à relancer le concept et avait réalisé deux gros succès d'audience à TF1 et M6, I Love You coiffure , Ils s'aiment... ou presque et Bienvenue chez les Bodin's. Enfin, particulièrement proche de Céline Dion, le producteur avait créé de nombreux concepts autour de la star québécoise, dont la soirée événement diffusée sur M6 en 2016 après la mort de son époux René Angélil.

Les réactions touchantes de France Télévisions et TF1

Dans un communiqué, les animateurs de France Télévisions et sa patronne, Delphine Ernotte, ont salué un "partenaire fidèle, enthousiaste et engagé" et se sont associés "à la douleur de sa famille et ses proches" après avoir rappelé ses nombreux engagements. Daniela Lumbroso, quant à elle, lui a également rendu un bel hommage : "C'est avec une grande tristesse que j'ai appris ce matin la disparition de Franck Saurat. Nous avons écrit ensemble une page de l'histoire des variétés et crée les premières émissions de Carson Prod dans les années 2000. C'était un grand producteur".

Enfin, le groupe TF1 a également tweeté pour rendre hommage à l'homme de 55 ans décédé : "Grande tristesse à l'annonce du décès de Franck Saurat. Producteur de talent des succès Stars à domicile, Sosie ! or not sosie ? ou plus récemment I love you Coiffure & Ils s'aiment...enfin presque. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille & à ses proches".