Muriel Robin, Pierre Palmade, Anne Roumanoff... Les stars de l'humour dans Sketch Story, 1res images

C'est une soirée d'exception qui a été concoctée par France 2 pour ses téléspectateurs, le 8 octobre prochain. En plus des Comiques préférés des Français, la chaîne a une fois de plus misé sur l'humour avec une création originale baptisée Sketch Story. Et une fois de plus, c'est Laurence Boccolini (arrivée en 2020 après son départ de TF1) qui sera aux commandes de ce programme qui a réuni de nombreuses personnalités emblématiques.

Nombreuses sont en effet les personnalités à avoir répondu positivement à l'appel de la production (Carson Prod / Franck Saurat) pour participer. Il faut dire que ce projet ambitieux donne envie. Elles ont eu l'opportunité de réinterpréter leurs sketchs les plus célèbres - ou ceux d'autres humoristes ou artistes - dans de courtes fictions. L'occasion pour le public de les découvrir comme ils ne les ont jamais vus.

Comme vous pouvez le découvrir dans le diaporama, Muriel Robin a retrouvé, non pas son acolyte de toujours Pierre Palmade, mais Vincent Dedienne pour le sketch Le Permis de conduire joué à l'origine par Pierre Palmade et Michèle Laroque. Il raconte l'histoire d'un couple qui doit se rendre chez des amis pour un anniversaire. La femme prend le volant et la situation se complique rapidement, ce qui provoque des tensions.

Pierre Palmade était quant à lui en duo avec Baptiste Lecaplain pour le sketch Gérard et Toinette qu'il connaît bien pour l'avoir joué avec Michèle Laroque. Cette fois, les amoureux de fiction ont un dîner avec leurs amis Gérard et Toinette. Mais le mari a oublié et n'était pas du tout emballé à l'idée de les recevoir, accusant ainsi son épouse de ne pas l'avoir prévenu. Autre duo qui fera mouche à coup sûr : Liane Foly et Bernard Montiel pour le sketch L'après dîner (de Sylvie Joly) dans lequel la femme fait bien comprendre qu'elle a passé une soirée terrible une fois en voiture avec sa moitié. Et elle n'hésite pas à critiquer à tout-va des invités.

De son côté, Jeanfi Janssens était associé à Anne Roumanoff pour le sketch Cocktail mondain de cette dernière. Elle présente à la personne qui l'accompagne de nombreuses personnalités sans manquer de balancer des tacles à leur sujet au passage. Anthony Kavanagh, Sonia Imbert et Nordine Ganso étaient réunis pour le sketch Papa je suis gay de l'humoriste de 53 ans. Ce dernier imagine ce qu'il se serait passé s'il avait annoncé à son père qu'il était homosexuel.

Elodie Poux était aussi de la partie pour les Sketch La belle famille avec Odelaf et celui des Pétasses avec Christelle Chollet et Lola Dubini. Et Roland Magdane a retrouvé Thaïs Vauquières pour son sketch Lettre à maman la dactylo. Les sketchs Le train pour Pau de Chevallier et Laspalès, Les coiffeuses des Chevaliers du Fiel ou Madame Sarfati : Allô la police d'Élie Kakou seront aussi mis à l'honneur.

En plus des fictions, des personnalités sont montées sur la scène du Dôme de Paris pour présenter sur scène leurs sketchs les plus drôles. Laurence Boccolini a eu le plaisir de recevoir Kev Adams, Elodie Poux, Roland Magdane, Les Bodin's (duo formé par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet), Les Chevaliers du Fiel (composé d'Éric Carrière et Francis Ginibre), Anthony Kavanagh ainsi qu'Anne Roumanoff pour cette folle soirée.

Rendez-vous le 8 octobre pour découvrir Sketch Story, la nouvelle émission de France 2, à partir de 21h10.