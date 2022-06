Laurence Boccolini : Son salaire divisé par 6 depuis son départ de TF1 !

En août 2021, Laurence Boccolini a fait ses premiers pas aux commandes de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. En succédant à Nagui, l'animatrice a souhaité réaliser quelques changements pour intégrer sa personnalité. Et au bout de près d'un an, le bilan est plutôt positif ! Cela n'a toutefois pas été évident pour la maman de Willow qui a essuyé de difficiles critiques. "Le pari était surtout risqué pour la chaîne. Au bout d'un an, mes patrons me disent que c'est réussi. Les audiences (1,5 million de téléspectateurs en moyenne) nous montrent que nous avons trouvé notre rythme et notre public. Pourtant, les débuts étaient très durs à vivre parce que personne n'a été vraiment tendre avec moi, ni avec l'émission. C'était très violent. La première semaine n'était pas terminée que certains disaient déjà qu'on allait me remplacer !", a-t-elle rapporté au Parisien.

Néanmoins, Laurence Boccolini a pu avancer avec "la confiance de la production et de la chaîne". C'est d'ailleurs pour cette bienveillance que Laurence Boccolini n'avait pas hésité à rejoindre le service public après son divorce avec TF1 à l'été 2020, au bout de vingt ans de services. France 2 s'était rapidement positionnée pour donner un nouveau souffle à sa carrière. Et en plus de lui offrir les commandes de jeux télé, Laurence Boccolini a l'occasion d'animer des primes comme Les Comiques préférés des Français, dont un numéro a encore été diffusé il y a quelques jours. Plus d'opportunités, oui, mais moins d'argent ! En effet, Laurence Boccolini a avoué percevoir un salaire beaucoup moins important qu'à l'époque de TF1. "L'argent n'est pas un moteur. Je gagne ma vie mais il faut diviser par cinq ou six par rapport à un prime sur TF1... Mais je ne peux pas faire les choses si je ne prends pas de plaisir ou si je ne travaille pas avec des gens que j'aime bien", a-t-elle assuré.

Cet environnement idéal, elle ne le trouvait plus sur la Une comme elle l'avait expliqué pour Le Parisien au moment d'annoncer son départ du groupe. "J'avais la sensation de ne plus travailler du tout et de tourner en rond. On me décrivait comme une animatrice phare de la chaîne, et ça me gênait énormément. Comment peut-on être une animatrice phare avec seulement trois émissions par an ?", avait-elle regretté.