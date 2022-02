Laurence Boccolini : la magnifique raison qui l'a poussée à appeler sa fille Willow

Très secrète concernant sa vie privée mais aussi sur sa fille Willow (née le 25 novembre 2013), Laurence Boccolini a répondu à des nombreuses questions d'internautes lors d'un live Instagram le 4 février 2022. Invitée à parler de sa précieuse fille (fruit de son amour avec Mickaël Fakaïlo), l'ancienne animatrice mythique du Maillon faible a expliqué la raison pour laquelle elle avait souhaité appeler son enfant Willow.

"Et bien déjà parce que c'est un nom qui me plaît énormément ! Ça veut dire saule, c'est un arbre que j'aime énormément... C'est un nom magique !" a-t-elle confié. En bons termes avec le papa duquel elle est aujourd'hui séparée, elle ajoute que ce prénom avait aussi énormément plu à l'ancien Mister France. "Voilà, ce nom nous plaisait beaucoup donc on l'a appelée Willow !" ajoute l'animatrice qui avait commencé sa carrière en devenant standardiste à RTL à tout juste 17 ans.