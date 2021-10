Laurence Boccolini mariée à Mickaël Fakaïlo : les rarissimes apparitions officielles du couple

Voir Laurence Boccolini et son mari ensemble c'est aussi rare que d'arriver à photographier une panthère des neiges. C'est simple, en presque deux décennies de relation amoureuse, il n'ont posé officiellement que deux fois tous les deux. Un fait rarissime qui vaut qu'on s'y intéresse.

Leur histoire d'amour a déjà presque vingt ans car leur rencontre remonte à 2003. Laurence Boccolini et Mickaël Fakaïlo se sont vus pour la première fois lors d'un événement auquel monsieur participait. Il s'agissait de Mister France 2003, où le beau brun était Mister Tahiti et a terminé 2e dauphin du concours. Une rencontre qui s'est vite transformée en mariage puisqu'environ un an plus tard, les amoureux se sont mariés à Presles-en-Brie (Seine-et-Marne). "Le jour de notre mariage, on a fait des photos pour un maga­zine, histoire d'être tranquilles une fois pour toutes", avait-elle confié. Le couple a aussi eu un enfant, une petite fille prénommée Willow et âgée de 7 ans.

Il s'en est donc passé des choses entre eux et pourtant, on ne les voit jamais ensemble. La première fois, c'était en 2003, l'année de leur rencontre. Ils participaient à une soirée où se trouvait Magloire Delcros. C'était une soirée halloween organisée à Paris. La deuxième fois c'était pour l'anniversaire de Cathy Guetta, en 2005. Ensuite, plus rien, plus jamais et c'est un choix.

En effet, Laurence Boccolini a toujours voulu préserver sa vie privée de sa notoriété. "Même s'il reste le dauphin de Mister France, mon mari a un peu changé, et on ne le recon­naît pas. Il travaille, je ne vous dirai pas où, et on lui fout une paix royale", avait révélé l'animatrice de 58 ans. Et d'ajouter : "J'ai décidé de protéger ma vie privée. Mickaël n'avait rien demandé, il est content qu'aujourd'hui plus personne ne le reconnaisse." Voilà qui est dit !