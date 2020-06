Laurence Boccolini maman : rare photo de sa fille Willow, 6 ans et demi

Le duo vient de traverser une drôle d'épreuve. Quand le gouvernement a déclaré que le confinement était obligatoire pour tous les citoyens, au mois de mars, l'époux de Laurence Boccolini est parti à Bordeaux pour s'occuper de son père. C'est donc entre filles que Willow et sa maman ont affronté, de loin, la pandémie du coronavirus. Avec les bons et les mauvais côtés d'une telle expérience. "Ce qui lui manque le plus, ce sont ses copines, précisait-elle à Purepeople. C'est très dur à gérer. Elle a beaucoup de peine de ne pas les voir physiquement, ni son papa ni sa tata... on arrive à faire des jeux via WhatsApp, on s'appelle. Heureusement, les enfants s'adaptent extrêmement bien. Et puis elle est très active. On fait l'école à la maison, elle fait des gâteaux pour les voisins, les voisins lui font des gâteaux. C'est assez cool... mais il ne faudrait pas que ça dure six mois !"

Tirées d'affaire, mère et fille retrouvent peu à peu leurs repères. Laurence Boccolini, - qui a longtemps été privée du moindre projet à cause du coronavirus, est même de retour sur les plateaux de tournage – bien qu'elle n'ait pas chômé entre temps ! Alors qu'elle évoquait les difficultés financières que pourraient avoir une telle période pour elle, Laurence Boccolini a eu le plaisir de retrouver des maquilleurs masqués, le 11 juin 2020, juste avant d'aller présenter le prochain Grand concours des animateurs. On a hâte de voir qui ressortira vainqueur de cette nouvelle édition...