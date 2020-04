Laurence Boccolini relance "Money Drop" pour adoucir votre confinement (EXCLU)

Un peu de rigolade ne nous fera pas de mal. Alors que le confinement se prolonge jusqu'au 11 mai prochain, les initiatives fusent en ligne pour nous divertir. Et si vous êtes en overdose de banana breads et de challenges sportifs à la maison, Laurence Boccolini a eu excellente nouvelle pour vous... puisqu'elle relance l'émission Money Drop à domicile ! "On a eu tellement de demandes de téléspectateurs qui voulaient revoir Money Drop, explique la présentatrice à Purepeople. Tellement de gens nous envoyaient des vidéos d'eux, chez eux, en train d'y jouer qu'on a décidé de remettre un épisode en ligne tous les soirs."

Sur la chaîne YouTube officielle du show, EndemolShine diffusera désormais, à 18h, une émission issue du passé que la présentatrice introduira sur son compte Instagram – dévoilant au passage des souvenirs de tournage, des petits secrets et autres savoureuses indiscrétions. De 2011 à 2017, Laurence Boccolini a enchanté le public en testant leur culture générale et en leur offrant des liasses de billets... si celles-ci ne passaient pas à la trappe ! Remplacé progressivement par la série Demain nous appartient, le programme connaît donc une seconde vie. Et en cette période de confinement, quoi de mieux qu'un peu de stimulation intellectuelle ?