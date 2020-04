Laurence Boccolini : Cacher sa polyarthrite est devenu "trop compliqué" (EXCLU)

Purepeople : Comment vivez-vous ce confinement ?

Laurence Boccolini : Je le vis sans l'avoir choisi, mais en choisissant de rester à l'intérieur. Parce qu'on y est en sécurité. J'essaye de toujours voir quelque chose de positif dans la journée qui passe. Et quand on a un enfant, ça passe plutôt vite, ces journées ! Comme tout le monde, des choses me manquent. Mais je pense aux gens qui sont malades, qui meurent, à leur famille qui ne peut pas les voir...

On vous voit moins à la télévision. Aviez-vous des projets en cours ?

Oui, hélas. Beaucoup de gens me demandent pourquoi, d'ailleurs, et ça me manque aussi. Mais tout a été annulé. J'allais partir deux jours avant le confinement pour tourner un petit rôle dans Alice Nevers. Et je devais enregistrer deux grands concours des animateurs. Nos émissions ont besoin d'un public, donc je n'ai plus de travail. On ne peut rien faire, c'est une grande tristesse... mais c'est le cas pour tout le monde, je n'oserais pas m'en plaindre.

En attendant, vous êtes très active en ligne...

Comme je ne peux rien donner "physiquement", pour aider, je chante. Avec mon pianiste Frédéric Renaudin, qui est à La Baule, on préparait un planning pour répéter et faire quelques petites scènes. Alors pour continuer malgré le confinement, il m'envoie sa musique et moi je chante dessus. C'est une usine à gaz ! Je mets le téléphone, je filme avec l'ordinateur. Et les gens nous ont demandé de continuer. C'est un partage extraordinaire. On a une violoniste normande qui s'est rajoutée, Julie, ainsi que Maxence, un prodige de la guitare. Un vrai orchestre symphonique !