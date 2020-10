Les Comiques préférés des Français : Laurence Boccolini décroche son prime sur France 2

Ce samedi 10 octobre 2020, France 2 a décidé de faire face à la grande finale de The Voice Kids sur TF1 avec l'émission Les Comiques préférés des Français : 50 ans d'humour. Vous l'aurez compris, le but est donc de célébrer les plus grands humoristes depuis 1970. Et c'est Laurence Boccolini qui a été choisie pour animer la soirée. Depuis le Palais des Sports à Paris, elle recevra de nombreux artistes, qu'ils soient déjà emblématiques ou qu'ils commencent tout juste leur carrière.

Parmi eux, seront invités à proposer leurs sketchs Les Bodin's, Anne Roumanoff, Sandrine Sarroche, les Chevaliers du Fiel, Olivier de Benoist, Sandrine Alexi, Isabelle Vitari, Pierre Palmade, Michèle Laroque, Valentin, Roland Magdane, Sellig, Jean-Marie Bigard ou encore Tanguy Pastureau. Après quoi ils révéleront certaines de leurs anecdotes tirées de passages sur scènes et évoqueront leurs influences respectives.

Dans le passé, c'est Michel Drucker, actuellement en train de se remettre de son opération du coeur, qui se chargeait de faire la rétrospective de l'humour en France. Le 22 février dernier encore, il présentait Le Grand Show de l'humour, qui avait rassemblé 2,83 millions de Français.

La pression de Laurence Boccolini est d'autant plus grande qu'elle obtient avec cette émission son tout premier prime sur France 2 depuis son arrivée à la rentrée, et surtout depuis son départ de TF1. "J'avais la sensation de ne plus travailler du tout et de tourner en rond. On me décrivait comme une animatrice phare de la chaîne, et ça me gênait énormément. Comment peut-on être une animatrice phare avec seulement trois émissions par an ?", avait-elle regretté auprès du Parisien pour justifier sa décision. France 2 s'est donc rapidement positionnée dans la foulée pour donner un nouveau souffle à sa carrière. À noter par ailleurs que depuis le 31 août dernier, la maman de Willow est aux commandes de Mot de passe, précédemment présenté par Patrick Sabatier entre 2009 et 2016, tous les jours à 10h50.