Kev Adams fait le show face aux Bodin's et Anne Roumanoff pour une soirée inédite pleine d'humour

C'est une émission qui va faire parler d'elle mais surtout, qui fera rire les téléspectateurs de France 2. Une fois de plus, la chaîne a misé sur de l'humour en présentant samedi 8 octobre 2022 une création originale baptisée Sketch Story. Et pour la présenter, qui de mieux que Laurence Boccolini (qui a fait son arrivée en 2020) qui est experte en la matière avec le programme Les comiques préférés des Français. On vous dit tout sur cet événement !

Dans Sketch Story, des stars de l'humour ont eu la joie de réinterpréter leurs sketchs les plus célèbres - ou ceux d'autres humoristes ou artistes - dans de courtes fictions, l'occasion pour le public de les découvrir comme ils ne les ont jamais vus. Le train pour Pau de Chevallier et Laspalès, Les coiffeuses des Chevaliers du Fiel, Le permis de conduire de Muriel Robin et Pierre Palmade, Le cocktail mondain d'Anne Roumanoff, Les pétasses des Inconnus, François Hollande de Laurent Gerra, Madame Sarfati : Allô la police d'Élie Kakou ou encore Chère Maman de Roland Magdane seront au menu de cette folle soirée.

Mais ce n'est pas tout. Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, de nombreux artistes se sont réunis le 12 septembre dernier au Dôme de Paris pour présenter sur scène leurs sketchs les plus drôles. Ainsi, Laurence Boccolini a eu le plaisir de recevoir Kev Adams, Elodie Poux, Roland Magdane, Les Bodin's (duo formé par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet), Les Chevaliers du Fiel (composé d'Éric Carrière et Francis Ginibre), Anthony Kavanagh ainsi qu'Anne Roumanoff. Une soirée inédite sous le signe de l'humour donc, mais aussi de l'originalité et de la convivialité.

Rendez-vous le 8 octobre pour découvrir Sketch Story, la nouvelle émission de France 2, à partir de 21h10.