Les Bodin's : Ces photos rares de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet au naturel

Jean-Christian Fraiscinet (qui joue Christian) et Vincent Dubois (Maria) forment l'un des duos d'humour emblématique français. Depuis déjà trente belles années, ils font rire des salles de spectacle entières avec leurs différents spectacles. Et le public a tant l'habitude de voir les deux hommes grimés qu'il en oublierait presque leur véritable identité tant leurs apparitions sans costume sont rares.

En effet, c'est plus souvent dans le peau de Maria, une femme de 87 ans au fort caractère, et Christian, son fils de 50 ans qui est très naïf, que Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet se mettent. L'un porte un foulard sur la tête, des lunettes ou encore des dents pourries. L'autre une salopette bleue, une chemise à carreaux rouge et blanche et des bottes. Mais parfois, les deux hommes de 57 et 56 ans ont tomber le masque afin de faire la promotion de leur projet.

Tel était le cas le 1er février dernier, lors de la 29e cérémonie des Trophée du film français à l'hôtel Intercontinental à Paris. A l'instar d'Audrey Fleurot ou Anna Mouglalis, les deux humoristes ont fait le déplacement pour leur film Les Bodin's en Thaïlande (sorti le 17 février 2021) comme vous pouvez le voir dans le diaporama. C'est aussi sans leur tenue de scène que Jean-Christian Fraiscinet et Vincent Dubois se sont rendus au studio Gabriel pour un enregistrement de Vivement Dimanche Prochain (diffusée le 7 novembre 2021 sur France 2) et de Vivement dimanche (diffusée le 7 juin 2020). Sans oublier celui de La Boîte à secrets, diffusée le 22 janvier 2021 sur France 3.

Mais ce mercredi 9 février 2022, c'est dans la peau de leur personnage que les deux complices apparaîtront à la télévision. M6 diffuse le spectacle inédit Bienvenue chez les Bodin's. Un show tourné les 14 et 15 décembre 2021, au Zénith de Nantes. L'histoire ? L'église du village a été ravagée par un incendie et Christian a sans doute un lien avec ce drame. Dans le but de reconstruire l'édifice, les Bodin's organisent un spectacle caritatif dans la cour de leur ferme.

Pour ce spectacle, Jean-Christian Fraiscinet et Vincent Dubois ont fait appel à de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le présentateur de M6 et agent immobilier Stéphane Plaza, la star de Scènes de ménages Frédéric Bouraly ou encore le chanteur Pascal Obispo.