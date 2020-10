Les Bodin's : Découvrez le visage, sans maquillage, de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet

La magie opère depuis des années. Depuis 1994, très exactement. À l'époque, les deux hommes à l'origine des Bodin's ont décidé de se grimer pour faire rire la France entière. Tant et si bien qu'on oublie vite que, derrière les costumes de Maria et Christian se cachent des humoristes qui ne vivent pas vraiment à la campagne. Sous le maquillage et les foulards, aux manettes du duo aux dents sales et bringuebalantes : Vincent Dubois, 56 ans, et Jean-Christian Fraiscinet, 55 ans.

Vincent Dubois, qui incarne Maria, fermière aigrie au caractère bien trempé, est originaire de l'Indre. Depuis qu'il est petit, il voue un culte extraordinaire aux arts de la scène et a, entre autres, étudié au conservatoire d'art dramatique de Tours. Jean-Christian Fraiscinet, alias Christian, le fiston à sa maman, est né à Abilly en Touraine. Ayant enchaîné des métiers divers et variés, dont ébéniste et ambulancier, il a eu l'idée de créer les Bodin's en venant à la rescousse d'une personne âgée tombée de son vélo. Il est vrai que ni l'un ni l'autre n'a grandi dans une grande ville, à l'image des personnages qu'ils incarnent. Ce qui, d'ailleurs, est à l'origine de leur succès.

Personne ne nous reconnaît, comme les Daft Punk avec leurs casques

Jean-Christian Fraiscinet a été élevé dans une famille nombreuse. La plupart des personnages qui interagissent avec les Bodin's sont issus de son expérience personnelle. "Grâce à nos costumes de scène, nos maquillages, nos postiches et nos dentiers, personne ne nous reconnaît, comme les Daft Punk avec leurs casques" s'amusaient les humoristes dans les colonnes de Paris Match. Pourtant, leurs traits ne sont plus si secrets. Le 13 mai dernier, ils sont apparus à visage découvert, si l'on peut dire, aux alentours du Studio Gabriel de Paris puis dans l'émission Vivement dimanche, auprès de Michel Drucker.

Les Bodin's au cinéma

En 26 ans, Les Bodin's se sont dévoilés sous toutes les coutures, dans tout notre pays. Outre les spectacles humoristiques, le duo s'est illustré face caméra à l'aide de plusieurs films, dont Mariage chez les Bodin's, Amélie chez les Bodin's ou Retour au pays. Les deux premiers ont été réalisés par Éric Le Roch, et cette collaboration devrait reprendre d'ici peu. Les trois complices, en silence, préparent un nouvel opus intitulé Les Bodin's au Royaume de Siam, prévu pour l'année 2021. Croisons les doigts pour que la crise sanitaire ne vienne pas ruiner leurs plans...