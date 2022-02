Les Bodin's : Frédéric Bouraly, Pascal Obispo et Jarry à leurs côtés pour un show exceptionnel

Les Bodin's seront une fois de plus à l'honneur sur M6. Le 9 février 2022, la chaîne diffusera le spectacle inédit Bienvenue chez les Bodin's. Pour l'occasion, Jean-Christian Fraiscinet (qui joue Christian) et Vincent Dubois (Maria) ne seront pas seuls sur scène.

Cela fait déjà trente belles années que les deux humoristes de 56 et 57 ans font rire des salles entières, à travers toute la France. L'un incarne Maria, une femme au fort caractère qui s'en prend souvent à son fils Christian, qui est loin d'être un génie. Ainsi, quand M6 a diffusé leur show Grandeur nature le 18 avril 2019, le succès était au rendez-vous. Ce sont pas moins de 5,4 millions de téléspectateurs qui étaient réunis devant leur petit écran pour les suivre. Une performance que la sixième chaîne espère réitérer avec un nouveau spectacle.

Jean-Christian Fraiscinet et Vincent Dubois présenteront le 9 février un show inédit, qui a été enregistré les 14 et 15 décembre 2021, au Zénith de Nantes. Le pitch ? L'église du village a été ravagée par un incendie et Christian y est peut-être pour quelque chose. Quoi qu'il en soit, les Bodin's organisent un spectacle caritatif dans la cour de leur ferme dans le but de reconstruire l'édifice. "Ils invitent des animateurs, des comédiens et des humoristes", a précisé l'interprète de Maria auprès de Télé Poche (édition du 31 janvier 2022).

En effet, les téléspectateurs auront le plaisir de découvrir de nombreuses personnalités sur scènes, aux côtés de Jean-Christian Fraiscinet et Vincent Dubois. Le présentateur de M6 et agent immobilier Stéphane Plaza a eu le plaisir de participer à l'événement. Tout comme Frédéric Bouraly, l'interprète de José dans Scènes de ménages. Les chanteurs Pascal Obispo, Vincent Niclo, Bénabar et la gagnante de The Voice All Stars Anne Sila, les humoristes Jarry, Elodie Poux et Eric Antoine ou encore Olivier de Benoist ont aussi répondu présent.

Constance Elizabeth Buffet, Jean-Baptiste Guégan, Chico et les Gypsies, Emile et Images. Jeff Panacloc, Nicolas Marié, Nathalie Renoux ou Stéphane Rotenberg ont aussi participé. Réunir tout ce beau monde n'a pas été chose aisée pour le duo. S'ils n'ont eu aucun mal à convaincre les artistes, cela a été plus difficile de devoir composer avec les emplois du temps de chacun. Mais ils ont toujours trouvé une solution. "Ceux qui ne pouvaient pas être là, comme Laurent Gerra ou Dany Brillant par exemple, sont présent via des magnétos", a déclaré Vincent Dubois.

Ils ont eu beau avoir "la pétoche" lors des tournages, Jean-Christian Fraiscinet et son acolyte ont assuré, comme à leur habitude. La bonne ambiance était au rendez-vous. Un résultat à découvrir le 9 février prochain.