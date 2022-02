Audrey Fleurot et Anna Mouglalis lookées en cuir pour les Trophées du Film Français

Audrey Fleurot et Anna Mouglalis tout en cuir, Valérie Donzelli dans une robe d'un rouge éclatant... Les stars du cinéma français s'étaient mises sur leur 31 ce mardi pour assister à la cérémonie annuelle des Trophées du Film Français ! Récompensant les champions du box-office de l'année 2021, la soirée a vu défiler une bonne partie des comédiens et réalisateurs qui ont marqué les esprits ces derniers mois sur grand et petit écran.

Audrey Fleurot, premier rôle d'HPI, l'une des séries les plus populaires de l'année, avait particulièrement soigné son look avec une veste et une jupe en cuir, agrémentées de bottines marron à petit talon. Radieuse, la comédienne a fait face à Anna Mouglalis, comédienne à la voix chaude notamment connue pour son rôle dans la série Baron Noir, sur Canal+.

Valérie Donzelli, qui a réalisé la série Nona et ses filles (Arte) en 2021, avait quant à elle choisi une robe écarlate. Les trois actrices sont toutefois reparties bredouille, puisque c'est le téléfilm Le Saut du diable qui a été récompensé du Trophée de la fiction unitaire. Le Tour du Monde en 80 jours, diffusé pendant les fêtes sur France 2, est quant à lui reparti avec le Trophée Unifrance.

Dans la partie cinéma, c'est Audrey Diwan qui a raflé le trophée de la personnalité de l'année 2021. La réalisatrice du film choc L'événement est également nommée aux César et se place donc en bonne position pour la statuette. Le trophée du public TF1 a été remis à Boîte Noire, excellent thriller de Yann Gozlan avec Pierre Niney, carton au box-office. L'acteur, lui aussi nommé aux Césars a d'ailleurs salué la performance sur Twitter.