Elodie Fontan et Philippe Lacheau parents : très rares confidences sur leur fils Raphaël, 2 ans déjà

En pleine tournée de promotion pour leur nouvelle comédie Super-héros malgré lui, Elodie Fontan et son compagnon Philippe Lacheau multiplient les interviews. A la veille de la sortie du film au cinéma, le 2 février 2022, la comédienne s'est laissée à quelques confidences dans les pages du magazine Nous Deux. L'occasion pour elle d'évoquer, comme elle le fait rarement, son petit garçon de 2 ans.

Dans la plus grande discrétion, Elodie Fontan et Philippe Lacheau ont accueilli leur premier enfant en décembre 2019 : un garçon baptisé Raphaël. Depuis, les jeunes parents préservent le plus possible leur vie de famille, excepté lorsqu'il s'agit de montrer le joli gâteau d'anniversaire choisi pour le premier anniversaire de leur fils. Interrogée sur cette maternité entourée de mystère, l'actrice de 34 ans a tout de même concédé qu'elle était "une maman très amoureuse de son enfant".

A la question de savoir si le petit Raphaël a déjà sa place sur les tournages de ses parents comédiens, la réponse est sans détour : "Non, pas pour l'instant." L'ex-héroïne de la série Clem explique alors : "J'aime le fait de bien scinder vie privée et vie professionnelle pour le moment." Son fils reste peut-être loin des caméras, mais Elodie Fontan n'a aucun mal à mêler vie amoureuse et vie professionnelle. En couple avec Philippe Lacheau depuis maintenant six ans, la comédienne a multiplié les projets au cinéma avec sa moitié : Babysitting 2, Alibi.com, Nicky Larson, Super-héros malgré lui...