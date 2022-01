Philippe Lacheau comblé avec Elodie Fontan : après les galères amoureuses, enfin le bonheur !

En pleine tournée promo pour la sortie de sa nouvelle comédie, Super-héros malgré lui, Philippe Lacheau a accordé une nouvelle interview au magazine Voici du 28 janvier 2022. L'occasion pour le comédien et réalisateur d'évoquer sa vie amoureuse épanouie avec Elodie Fontan, sa compagne depuis maintenant six ans et la mère de son fils Raphaël (2 ans).

Habitués à tourner ensemble, les amoureux ont innové pour ce nouveau film de super-héros, puisqu'ils jouent, non pas un couple, mais un frère et sa soeur ! "On n'avait surtout pas envie de lasser les gens... On était en couple dans Alibi.com, dans Nicky Larson, et bientôt dans la suite d'Alibi, ça fait beaucoup, explique Philippe Lacheau. Donc elle joue ma soeur et pour la partie romantique, c'est Alice Dufour qui a assuré !"

A 41 ans, le leader de la Bande à Fifi est heureux en amour, mais ça n'a pas toujours été le cas... "J'ai eu mon premier flirt à 17 ans ! J'étais timide, je n'avais pas du tout la cote, se souvient-il. Certaines nanas qui m'ont mis des vents à l'époque sont venues à des avant-premières, c'était marrant. Aujourd'hui, j'estime m'être bien rattrapé... Enfin, je ne parle pas de quantité, hein ! Je veux dire qu'aujourd'hui côté coeur, je suis comblé !"

Comblé en amour, Philippe Lacheau est aussi un papa heureux. Enfin, difficile à dire tant lui et Elodie Fontan sont discrets sur leur vie de famille avec le petit Raphaël. Aussi bien lorsqu'elle était enceinte, que depuis la naissance de son fils, la comédienne de 34 ans ne laisse rien voir de leur fils, si ce n'est le joli gâteau d'anniversaire auquel il a eu droit pour sa première bougie, soufflée en décembre 2020.