Elodie Fontan lookée en tailleur décolleté, au bras Philippe Lacheau : joyeuse avant-première au Rex

Quatre ans après Nicky Larson, Philippe Lacheau et sa bande sont de retour au cinéma. Le 2 février 2022, les spectateurs pourront découvrir la nouvelle comédie Super-héros malgré lui, qui réunit une fois de plus la Bande à Fifi à l'écran. Lundi soir à Paris, l'équipe du film était réunie au Grand Rex pour une joyeuse avant-première. L'occasion pour Elodie Fontan de sortir le grand jeu !

Tout sourire, élégante dans son tailleur pantalon noir Elie Saab, la comédienne de 34 ans a pris la pose sur le photocall, seule, mais également avec son compagnon qui n'est autre que Philippe Lacheau. Cela fait maintenant six ans que les deux acteurs sont en couple. Une romance qu'ils préservent de l'attention médiatique, en témoigne la naissance ultra secrète de leur fils Raphaël, en décembre 2019. Pour autant, les amoureux affichent volontiers leur jolie complicité sur le tapis rouge, comme c'était déjà le cas lors de leur passage au Festival de comédie l'Alpe d'Huez il y a quelques jours.

Dans la Bande à Fifi, il y a aussi Tarek Boudali et Julien Arruti. Les autres acteurs à l'affiche de Super-héros malgré lui étaient également présents au Grand Rex lundi soir : Alice Dufour, Jean-Hugues Anglade, Chantal Ladesou (venue avec son mari Michel Ansault), Régis Laspalès, Paco Boisson, Georges Corraface... La comédienne Alice David était elle aussi de la partie, de même que Vincent Desagnat et sa compagne Mathilde Vernon, Tomer Sisley et sa femme Sandra (voir diaporama).

Dans cette nouvelle comédie librement inspirée des héros des studios Marvel et DC Comics, Philippe Lacheau interprète le rôle de Cédric, apprenti comédien en galère, qui décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric. Dès demain en salles obscures !