Chantal Ladesou, Nicoletta et leurs maris, soirée festive pour une grande réouverture...

C'est dans le chic 16e arrondissement de Paris que les stars faisaient le déplacement, le 8 novembre 2021, afin de faire honneur au Théâtre de Passy, établissement culturel qui avait fermé ses portes en 1985 et qui renaît de ses cendres.

Les VIP étaient conviés à l'inauguration du nouveau Théâtre de Passy, lequel met notamment à l'affiche le spectacle Joséphine B, écrit et mis en scène par Xavier Durringer avec Clarisse Caplan et Thomas Armand. Sur le photocall de la soirée évènement, on a ainsi pu voir défiler Chantal Ladesou au bras de son mari Michel mais aussi la chanteuse Nicoletta accompagnée de son époux Jean-Christophe Molinier.

Devant les photographes, c'était un défilé de personnalités : Nelson Monfort avec sa femme Dominique, Olivier Lejeune, Séverine Ferrer, Philippe Caroit, Corinne Touzet ou encore Thierry Frémont avec sa compagne Gina, Gabrielle Lazure, Martin Lamotte, Florence Pernel et son mari Patrick Rotman, Frédérique Bel, Anna Véronique El Baze, Nathalie Roussel et son compagnon Eric Pierrot, Francis Szpiner, Richard Taxy et sa femme, Bernard Menez et sa femme Angèle, Macha Méril, Nicole Croisille, Caroline Loeb...

Une grande soirée qui a ravi Valérie Allègre (productrice du spectacle Joséphine B) et François Dancette, Jean-Georges Tharaud et Michel Dumusois (les 3 propriétaires du Théâtre de Passy).

"Le mythe de Joséphine Baker revient 100 ans après au Théâtre de Passy pour nous raconter son extraordinaire destin et les combats de sa vie contre toutes les formes d'intolérance et de discrimination. Sujet qui est toujours brûlant d'actualité. Retournons dans les années 20 sous les rythmes endiablés du Charleston et du Lindy Up, dans un spectacle pétillant admirablement incarné, dansé et chanté par deux comédiens uniques en leur genre", relate le Théâtre de Passy.