Nicoletta n'a pas eu d'enfant avec son mari Jean-Christophe Molinier : "C'est moi son bébé !"

La chanteuse Nicoletta est une femme comblée grâce à son mari, le producteur de musique Jean-Christophe Molinier. Malgré les 15 annés qui les séparent, les amoureux forment un couple soudé et très complice et partagent une passion commune : la chanson.

Lors d'une interview au magazine Variation, publiée le 12 août, l'interprète de Il est mort le soleil, connue pour ne pas avoir la langue dans sa poche, a révélé de drôles d'anecdotes sur sa vie amoureuse !

Si elle connaît Jean-Christophe Molinier depuis trente ans, ce n'est qu'en 2010 que Nicoletta lui a passé la bague au doigt. Et leur rencontre a été quelque peu...originale ! "C'était une soirée où étaient invités des sosies de gens célèbres. Avec son copain, ils ont d'abord cru que j'étais le sosie de Nicoletta ! Ils m'ont fait enrager toute la soirée ! À l'époque, j'étais divorcée. On s'est apprivoisés petit à petit", confie la chanteuse, anciennement mariée à Patrick Chappuis, bijoutier suisse avec qui elle a eu un fils, prénommé Alexandre (42 ans).

Interrogée sur l'envie d'enfant de son jeune époux, l'interprète de Mamy Blue répond du tac au tac, comme à son habitude. "Il n'y tenait pas. C'est moi son bébé ! J'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré. Il est le seul que j'écoute (...) c'est la seule personne qui me fait baisser ma garde".

Si la différence d'âge peut être un frein pour certains, pour Nicoletta, c'est un vrai bonheur ! "Je vis avec mon compagnon depuis 29 ans et... pas besoin de lifting ! Parce que quand on vit avec un garçon intelligent, adorable, qui est un excellent cuisinier en plus, moi je ne fais plus rien on me sert ! [...] J'ai fait un confinement magnifique, on s'aime encore plus qu'avant."