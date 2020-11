Nicoletta : Son couple avec Jean-Christophe Molinier lui évite... un lifting !

Invitée sur le plateau de l'émission On est presque en direct le 21 novembre 2020 sur France 2, Nicoletta s'est confiée sur son époux Jean-Christophe Molinier. Ensemble depuis 1991, le couple s'est marié en 2011. Une union qui dure et qui fait le bonheur de la chanteuse. De quinze ans son cadet, l'homme serait même le secret de jouvence de l'artiste de 76 ans, comme elle l'a expliqué à Laurent Ruquier.

"Je vis avec mon compagnon depuis 29 ans, et... pas besoin de lifting ! Parce que quand on vit avec un garçon intelligent, adorable, qui est un excellent cuisinier en plus... Moi je ne fais plus rien, on me sert ! Il me demande, 'Qu'est-ce-que tu veux manger, je vais aller faire les courses'. J'ai fait un confinement magnifique, on s'aime encore plus qu'avant", a-t-elle confié avec tendresse.

Jean-Christophe a rencontré Nicoletta il y a presque trente ans, lorsqu'il était jardiniste. Depuis, les amoureux ne se sont jamais quittés. Très au fait de la relation amoureuse entre la star et son mari, Laurent Ruquier a demandé : "Au départ, il faisait votre jardin c'est bien ça ?" Ce à quoi l'interprète a répondu : "Il fait toujours ce métier mais il n'y a pas de clients. Et quand il fait un jardin c'est un parc à la française c'est à dire ça dure dix ans. Ce sont des gros travaux."

Désormais producteur "contraint forcé" de l'artiste, Nicoletta a confié le seul motif de disputes entre elle et son chéri : la musique. "La seule chose où je lutte c'est quand on parle musique : lui il parle producteur, moi je parle musique." Comblée avec son époux, la chanteuse qui fêtera ses 50 ans de carrière sur la scène du Lido en février 2021 a ajouté : "On a quinze ans de différence et je ne le sens pas. Je me laisse l'infantiliser je trouve ça rigolo."