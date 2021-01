Nicoletta, "une cougar avant tout le monde" : confidences sur son couple avec Jean-Christophe

En pleine promotion de l'ouvrage Soul Sister – 50 ans de scène (Ed. Cherche Midi), disponible le 4 février 2021, la chanteuse Nicoletta a fait quelques confidences pour le magazine Gala. L'occasion pour la star d'évoquer sa vie actuelle, au calme chez elle avec son amoureux Jean-Christophe. Un homme beaucoup plus jeune qu'elle.

Avec la pandémie de coronavirus, les artistes se retrouvent à ronger leur frein, tenus éloignés de la scène et du public. Mais, malheureusement, ils ne peuvent que prendre leur mal en patience. "Je ne suis plus du genre à m'angoisser. Je dois être fataliste ! Je fais avec le destin et, surtout, j'ai appris depuis longtemps à vivre l'instant présent. Mais, plus important que tout, je ne suis pas seule. J'ai mon compagnon qui m'assiste beaucoup, qui m'aide. Et quand tu as à tes côtés quelqu'un d'aussi attentionné, tu n'as pas à paniquer", confie Nicoletta au magazine.

La chanteuse, aujourd'hui âgée de 76 ans, peut donc pleinement profiter de tout son temps libre pour le passer avec son mari Jean-Christophe Molinier, âgé de 61 ans. L'occasion pour l'interprète des tubes Il est mort le soleil et Mamy Blue de revenir sur leur rencontre dans les années 1990, Chez Castel, à Paris. "C'était une soirée où étaient invités des sosies de gens célèbres. Avec son copain, ils ont d'abord cru que j'étais le sosie de Nicoletta ! Ils m'ont fait enrager toute la soirée ! A l'époque j'étais divorcée [elle a divorcé de son premier mari et père de son fils, Patrick Chappuis en 1985, NDLR]. On s'est apprivoisés petit à petit", raconte-t-elle.

Une fois ce rapprochement fait, ce fut alors le début d'une grande histoire d'amour. Et qu'importe leur différence d'âge. "J'étais une couguar avant tout le monde ma fille, j'étais moderne !", clame-t-elle. Et Nicoletta, folle amoureuse de son mari épousé en 2011, d'ajouter : "J'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré. Il est le seul que j'écoute. En qui j'ai complètement et totalement confiance, avec mon fils bien sûr. C'est la seule personne qui me fait baisser la garde."

Les confidences de Nicoletta sont à retrouver dans Gala, édition du 28 janvier 2021.