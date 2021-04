Nicoletta et ses "amourettes" : "Je me suis bien amusée jusqu'à 30 ans..."

Réputée pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Nicoletta fait partie de ces rares personnalités au ton libre, à la parole cash et sans langue de bois. En promotion de son livre, elle a multiplié les confidences auprès du Parisien, revenant par exemple sur sa vie amoureuse...

Dans son ouvrage, Nicoletta - de son vrai nom Nicole Grisoni - a regardé par-dessus son épaule pour retracer ses souvenirs et ses rencontres, notamment celle avec Jimi Hendrix, musicien de légende avec qui elle ne garde "que des bons souvenirs." Lorsqu'il venait en France, elle l'emmenait faire les magasins. Il y a-t-il eu fricoti fricota entre eux ? "Je ne parle jamais de mes amourettes, par respect pour mon fils [Alexandre, né de son mariage passé avec Patrick Chappuis, NDLR] et mon compagnon [Jean-Christophe Molinier, NDLR]. Je me suis bien amusée jusque 30 ans. Après, je me suis mariée", dit-elle sobrement.

De sa nouvelle union, Nicoletta en a dit un peu plus mais cette fois dans les pages de Nous Deux. "Un couple, c'est une création, une entité, une force. Il faut bétonner, consolider, faire des concessions, s'occuper de l'autre. Quand on peut faire le chemin à deux, c'est important, parce que le quotidien n'est pas facile", dit l'interprète des tubes Mamy Blue, La Musique, Il est mort le soleil ou encore Idées noires.

Nicoletta sait qu'elle écrit les dernières pages de sa vie et compte vivre le plus sereinement possible. "A 77 ans, je commence un peu à comprendre la vie. Dans la dernière ligne droite de son existence, il faut aller à l'essentiel. Je souhaite que mon enfant et mon compagnon soient heureux", dit-elle. De son côté, même si elle espère retrouver bientôt son public et pourquoi pas enregistrer un nouvel album, elle reconnait avoir été gâtée par la vie et a donc moins d'attente pour elle que pour ses proches.

