Thierry Frémont papa de deux enfants : photos de famille, son épouse Gina très discrète

Thierry Frémont l'avouait bien volontiers : "Ma fille a déjà gagné la bataille sur moi". L'acteur français est complètement gaga de sa fille Inès et de son fils Noé. Devenu père sur le tard, à la cinquantaine passée, il a longtemps hésité avant de devenir papa. Un choix motivé par la rencontre de son épouse Gina Frémont, d'origine sénégalaise, dont il ne s'est jamais séparé.

"Maintenant, c'est ma fille avant tout (...) Je me dis : 'Mais comment j'ai pu ne pas avoir eu d'enfant plus tôt'. Je ne suis pas très optimiste sur la planète, le comportement humain... Longtemps je me suis dit : 'Mais qu'est-ce que je vais aller parachuter un enfant dans un monde aussi dangereux, un monde qui ne me plaît pas tant que ça...' J'ai longtemps résisté à cause de cela, je crois", confiait-il à Catherine Ceylac dans l'émission Thé ou Café en 2016.

Thierry Frémont racontait à l'époque les premiers pas de sa fille avec une tendresse infinie : "Elle est déjà très éveillée, incroyablement drôle et vraiment précoce. Elle marche d'ailleurs depuis longtemps. Alors que moi, d'après ce que m'a raconté ma mère, je ne me suis pas mis debout avant 19 mois !". Complètement angoissé d'être séparé de sa précieuse Inès, il avait accepté un rôle de père torturé dans la fiction Accusé. "Ça résonnait très puissamment en moi puisque je suis un jeune papa", avait-il expliqué. Sa "petite fille magnifique" avait alors 3 ans et demi.