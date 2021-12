Valérie Donzelli se confie : "J'ai trois enfants et j'ai avorté trois fois"

Valérie Donzelli est de retour avec Nona et ses filles, mini série dans laquelle elle donne notamment la réplique à Miou-Miou, qui joue sa mère tombant enceinte à 70 ans, ainsi qu'à Clotilde Hesme et Virginie Ledoyen, qui jouent ses soeurs. C'est avec ces dernières qu'elle a fait des confidences à Paris Match.

Evoquant les similitudes des personnages dans leur rapport à la grossesse, Valérie Donzelli a donné son propre ressenti. "La différence avec Nona, c'est que moi je voulais un enfant (...) Moi, j'ai toujours voulu des enfants, j'ai eu le premier à 24 ans et ça m'a semblé être totalement naturel, comme respirer. Je ne me suis pas demandé si c'était le bon moment (...) Moi, j'ai eu trois enfants et j'ai avorté trois fois. Ce qui me fait plaisir, c'est que les enfants que j'ai eus, je les ai vraiment voulus. Je trouve ça étrange de se sentir forcées d'en avoir aujourd'hui sachant qu'on peut avorter", dit-elle avec sincérité.

Valérie Donzelli, qui est du genre à s'inspirer de sa propre vie pour ses projets artistiques, est la maman de Gabriel et Rebecca, des enfants nés de son histoire terminée avec Jérémie Elkaïm. En mai 2016, l'actrice aujourd'hui âgée de 48 ans posait sur le tapis rouge du Festival de Cannes avec un baby bump annonciateur d'une troisième grossesse mais elle s'était alors bien gardée de dévoiler l'identité de son nouveau compagnon. Toutefois, on sait qu'elle a donné naissance à un petit garçon.

Aujourd'hui, elle savoure sa vie de maman et sa chance de pouvoir poursuivre sa carrière dans le show business mais a bien conscience que ce n'est pas toujours aussi simple pour toutes les femmes et que cela a parfois des conséquences sur les rapports entre les mamans et leurs enfants. "Si on était sur une vraie parité, les femmes pourraient aussi souffler et auraient avec leurs enfants une meilleure relation", dit-elle.

