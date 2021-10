Laurence Boccolini entourée de Pierre Palmade et d'Anne Roumanoff pour Les Comiques préférés des Français

C'est son premier prime de la rentrée. Le samedi 16 octobre 2021, Laurence Boccolini est aux manettes de l'émission Les Comiques préférés des Français : 50 ans d'humour, diffusée sur France 2. Une soirée inédite enregistrée quelques temps auparavant depuis La Seine Musicale à Paris, lors de laquelle de jeunes talents d'aujourd'hui interprètent leurs sketchs tout en évoquant les humoristes qui les ont le plus inspirés.

Comme d'habitude, des images de ces sketchs cultes seront rediffusés. Une belle rétrospective du rire des cinquante dernières années. Pendant plus de deux heures, des comiques tels que Christelle Chollet, Maxime Gasteuil, Les Chevaliers du fiel,Anne Roumanoff, Pierre Palmade , Olivier de Benoist, Tom Villa, Florent Peyre, Clément Bouin, Booder, Sandrine Alexi, Tony Saint-Laurent, Cartman, Roland Magdane ou encore Élodie Poux se succèdent sur la scène de l'émission pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.

Cette grande soirée de l'humour sera l'occasion pour le public de découvrir des talents et plusieurs sketchs de ses humoristes favoris. Comme c'était le cas pour la première émission, on devrait également découvrir des séquences vidéo des comiques sur les réseaux sociaux et de plusieurs jeunes talents.

Laurence Boccolini avait annoncé son départ de TF1 l'année dernière, étant ainsi recrutée par France 2. L'animatrice fait d'ailleurs de très bons scores avec ses jeux de l'après-midi comme Mot de passe puis Un mot peut en cacher un autre. Elle avait également participé au succès fou du prime de Fais pas ci, fais pas ça, suivi par près de 5,5 millions de téléspectateurs.