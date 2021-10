Diaporama Laurence Boccolini entourée de Pierre Palmade et d'Anne Roumanoff pour Les Comiques préférés des Français

1 / 20 Laurence Boccolini entourée de Pierre Palmade et d'Anne Roumanoff pour Les Comiques préférés des Français

2 / 20 Exclusif - Les Chevaliers du fiel, Laurence Boccolini - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

3 / 20 Exclusif - Christelle Chollet - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

4 / 20 Exclusif - Anne Roumanoff - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

5 / 20 Exclusif - Olivier De Benoist - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

6 / 20 Exclusif - Clément Blouin, Laurence Boccolini - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

7 / 20 Exclusif - Booder - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

8 / 20 Exclusif - Maxime Gasteuil - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

9 / 20 Exclusif - Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

10 / 20 Exclusif - Sandrine Alexi - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

11 / 20 Exclusif - Tony Saint-Laurent - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

12 / 20 Exclusif - Pierre Palmade, Laurence Boccolini - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

13 / 20 Exclusif - Roland Magdane, Laurence Boccolini - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

14 / 20 Exclusif - Roland Magdane - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

15 / 20 Exclusif - Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

16 / 20 Exclusif - Anne Roumanoff - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

17 / 20 Exclusif - Olivier De Benoist - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

18 / 20 Exclusif - Les Chevaliers du fiel - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d’humour d’hier et aujourd’hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier « prime » de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d’humour d’hier et aujourd’hui. Depuis l’extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l’île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d’aujourd’hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l’occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d’humour avec les plus grands comiques d’hier et aujourd’hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse

19 / 20 Exclusif - Elodie Poux - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français, 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui" à la Seine Musicale à Paris, diffusée le samedi 16 octobre à 21h05 sur France 2. Pour son premier " prime " de la rentrée, L.Boccolini nous convie à une grande soirée de rire inédite en compagnie des comiques préférés des Français. Une très belle soirée de détente pour célébrer ensemble 50 ans d'humour d'hier et aujourd'hui. Depuis l'extraordinaire salle de concert de La Seine musicale sur l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt, L.Boccolini recevra les stars du rire et les jeunes talents d'aujourd'hui qui interpréteront sur scène leurs sketchs les plus drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés. Ce sera l'occasion de revoir des images de sketchs cultes et de faire une grande rétrospective du rire sur cinquante ans. Nous partagerons deux heures de rire pour célébrer sur scène et en archives 50 ans d'humour avec les plus grands comiques d'hier et aujourd'hui. © Tiziano Da Silva / Bestimage