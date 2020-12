Fais pas ci, fais pas ça : Valérie Bonneton en robe fendue, elle se prend pour Céline Dion ! (EXCLU)

France Télévisions fait un magnifique cadeau de Noël un peu en avance aux téléspectateurs de France 2. Le 18 décembre 2020, la chaîne diffusera un épisode spécial de Fais pas ci, fais pas ça (produit par Elephant - groupe Webedia). Un événement pour les fans puisque la série avait pris fin en 2016, au terme de la saison 9. Avant de découvrir les nouvelles aventures des Bouley et des Lepic, Purepeople vous propose un extrait exclusif et hilarant.

C'est un épisode inédit de cent-dix minutes et sur le thème de Noël qui attend les téléspectateurs vendredi, à partir de 21h05. Ce spécial intitulé Y aura-t-il Noël à Noël ?, est réalisé par Michel Leclerc et co-écrit par ce dernier et Nour Ben Salem. Le public verra bien entendu le retour de tous les comédiens principaux parmi lesquels Valérie Bonneton (Fabienne Lepic), Guillaume de Tonquédec (Renaud Lepic), Isabelle Gelinas (Valérie Bouley), et Bruno Salomone (Denis Bouley).

Le pitch ? Fabienne remporte un voyage à Las Vegas pour assister au concert de Céline Dion. Elle a donc pris la décision d'embarquer Renaud de l'autre côté de l'Atlantique pour voir le show de la chanteuse, tant pis pour leur Noël en famille. De leur côté, les Lepic souhaitent imposer à leurs enfants un Noël sobre, écologique et altruiste. Et cela ne plaira pas vraiment à leur tribu.

Sans surprise, ce retour de Fais pas ci, fais pas ça est très attendu par les téléspectateurs de France 2. En attendant, on vous propose un extrait au cours duquel Fabienne Lepic se prend pour Céline Dion, dans sa cuisine. Entre deux petits plats, elle interprète Pour que tu m'aimes encore, en robe de soirée noire, et tente d'être sensuelle avec... une pomme notamment. Des images qui prouvent que la série n'a pas perdu son humour et son côté décalé qui plaît tant.

Pour les personnes qui ne peuvent pas patienter jusqu'à vendredi, France Télévisions diffuse l'épisode en avant-première le 15 décembre, à partir de 21h, sur France.tv.