Les Bodin's : Jean-Christian Fraiscinet en couple avec Christèle, très rares photos de sa compagne !

Ce soir, France 2 diffuse le premier numéro de sa nouvelle émission Sketch Story présentée par Laurence Boccolini. Une émission dans laquelle des stars de l'humour rejouent leurs sketchs à travers de courtes fictions. Parmi les invités figurent entre autres : Muriel Robin, Laurent Gerra, Vincent Dedienne, Kev Adams, Anne Roumanoff, Les Chevaliers du Fiel, Christelle Chollet, Camille Lellouche ou encore Les Bodin's avec Maria et Christian alias Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet.

Jean-Christian Fraiscinet en couple avec un autre personnage des Bodin's

Si les deux acteurs forment un couple sur scène malgré qu'ils incarnent une mère de 87 ans et son fils de 50 ans, ils sont chacun en couple dans la vraie vie. En effet, le second, Jean-Christian Fraiscinet partage la vie de Christèle Chappat. Elle interprète la nièce parisienne dans la troupe des Bodin's à qui elle rend aussi visite au sein de la ferme familiale. En parlant de ferme, elle et son compagnon Jean-Christian gèrent la ferme-théâtre de Bellevue à Villentrois (Centre-Val de Loire) où ils proposent des repas-spectacles. Par ailleurs, les deux tourtereaux se sont rencontrés au conservatoire national d'art dramatique de Tours. Ils ont ensuite créé la compagnie Caméléon Production en 1994.

Quant à Vincent Dubois, l'acolyte de Jean-Christian, il est en couple depuis trente ans avec Marie, une ancienne collègue qu'il a rencontrée lorsqu'il travaillait comme ambulancier à la fin des années 1980 avant de former Les Bodin's en 1994. Elle est devenue par la suite la régisseuse de ses spectacles. Pour la petite anecdote, lorsqu'il travaillait comme ambulancier, Vincent Dubois a fait la rencontre de Maria, une senior tombée de son solex. Son personnage de Maria dans Les Bodin's est né de cela. Un rôle qu'il ne quitte plus depuis toutes ses années.