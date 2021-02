Les Bodin's : Qui sont les compagnes de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet ?

Surprenants acolytes du duo Les Bodin's, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet se sont rencontrés en 1994 au festival de Villard de Lans. Interprétant respectivement les rôles de Maria et de Christian, les humoristes ont récemment cartonné avec leur dernier spectacle Les Bodin's et le coronavirus. Dans la vraie vie, les deux comédiens ne sont plus des coeurs à prendre et partagent la vie de Marie et Christèle.

Bien avant de connaître la gloire sur scène, Vincent travaillait comme ambulancier. C'est là que le jeune homme est tombé fou amoureux d'une de ses collègues, Marie. Depuis ce coup de foudre, la jeune femme est même devenue régisseuse de ses spectacles. Par ailleurs, c'est également dans le cadre de ce job que Vincent avait rencontré Maria, une vieille dame tombée de vélosolex, qui lui a par la suite inspiré son personnage de Maria dans le duo Les Bodin's.

De son côté, Jean-Christian Fraiscinet est en couple avec une comédienne, Christèle Chappat. Elle fait également partie de la troupe des Bodin's puisqu'elle interprète leur nièce parisienne qui leur rend parfois visite à la ferme familiale. En parallèle, Jean-Christian et sa compagne Christèle gèrent ensemble la ferme-théâtre de Bellevue à Villentrois où ils proposent des repas-spectacles et ont créé ensemble la compagnie Caméléon Production en 1994. Christèle avait rencontré Jean-Christian au conservatoire national d'art dramatique de Tours où celui-ci faisait son apprentissage de comédien. Pour rappel, Jean-Christian fait également intervenir ses frères jumeaux Vincent et Sébastien dans Les Bodin's.