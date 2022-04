Carole Bouquet et Audrey Fleurot hilarantes : casting 5 étoiles pour "Ils s'aiment... enfin presque !"

Evénement le 18 avril 2022. TF1 diffuse l'unitaire Ils s'aiment... enfin presque ! réalisé par Hervé Brami et produit par Carson Prod et 13-34 Productions. Un téléfilm qui marque un anniversaire particulier pour Pierre Palmade, Muriel Robin et Michèle Laroque. Celui des 25 ans de la célèbre pièce Ils s'aiment dans laquelle ils étaient à l'affiche, qui est devenue une trilogie avec les suites Ils se sont aimés, et Ils se re-aiment. Pour l'occasion, le célèbre trio était entouré d'un casting cinq étoiles.

Le tournage avait débuté en octobre dernier en région parisienne et enfin, le public pourra découvrir le résultat. Ils auront le plaisir de suivre les histoires de cinq couples inédits et de nombreux seconds rôles prestigieux qui revisiteront en fiction le spectacle culte pour la première fois. Les amoureux vivent tous dans le même immeuble et qu'ils soient en ménage, séparés ou divorcés, leur entourage et eux vont faire apparaître au grand jour les bons et les mauvais côtés de la vie à deux. Les thèmes de la jalousie, de l'infidélité ou de l'amitié seront évoqués.

Pour l'occasion, ce n'est pas à Pierre Palmade que Michèle Laroque donnera la réplique mais à Arnaud Ducret. Son acolyte sera quant à lui avec Carole Bouquet et Muriel Robin (qui a mis en scène les trois pièces et qui est autrice avec Pierre Palmade du téléfilm) sera associée à Pierre Arditi. Enfin, la belle Audrey Fleurot, qui pour l'occasion semble se prendre pour une panthère, partagera cette belle aventure avec Michaël Youn et Claudia Tagbo avec Florent Peyre.

Ce beau casting sera accompagné de guest d'exception. Le regretté Jean-Pierre Pernaut a eu le bonheur et l'honneur de jouer, tout comme son épouse Nathalie Marquay, dans Ils s'aiment... enfin presque !, qui a été tourné alors qu'il était déjà atteint de son cancer du poumon. L'équipe a aussi fait appel à Line Renaud, la compagne de Muriel Robin Anne Le Nen, Frédérique Bel, François Berléand, Julie Depardieu, Norman, Rayane Bensetti, Hugues Aufray, Nikos Aliagas, Claire Nadeau, Tom Villa, Elie Semoun, Bénabar, Nicole Calfan et Julie Ferrier.

Carole Bouquet et Arnaud Ducret encensés

Interrogé par Télé Star (édition du 11 avril) Pierre Palmade a confié que grâce à cet unitaire, il a redécouvert ses sketchs. Si sa partenaire habituelle Michèle Laroque lui a à coup sûr manqué, il s'est réjouit d'avoir pu donner la réplique à Carole Bouquet. "Je n'ai pas choisi Carole par hasard car nous partageons la même ironie. Suite au Grand Restaurant [divertissement pour M6, NDLR], on est devenus très amis. Elle est géniale, archi rock'n'roll ! Moi qui n'ai pas l'habitude de faire du cinéma et de jouer avec de grands acteurs, j'étais hyper honoré de jouer avec elle", a-t-il déclaré. Et de préciser que "Carole est une actrice comique". Et auprès de Gala (édition du 14 avril), Pierre Palmade a précisé que "le but était de montrer que les textes peuvent être joués par d'autres acteurs". Une mission plus que réussie puisque chacun était très investi et a donné le meilleur de lui-même pour un résultat époustouflant. Et certains avait la pression face à ce challenge. "Ils venaient me demander s'ils faisaient bien, si j'étais content, si je ne me sentais pas trahi. Je me rends compte que ces spectacles ont été beaucoup regardés et aimés. J'aurais fait un truc culte dans ma vie. C'est très intimidant, je rougis quand on me le dit", a-t-il conclu.

De son côté, Michèle Laroque s'est confiée à nos confrères de Télé 7 Jours. L'occasion de révéler qu'elle a beaucoup apprécié d'être en couple avec une autre personnalité. "Devant le succès phénoménal du spectacle, plein d'acteurs sont venus nous voir jouer. Mine de rien, on commençait à faire un peu partie du patrimoine français. Je n'ai donc pas été étonnée de voir autant de noms prestigieux nous rejoindre. Arnaud Ducret, qui joue mon mari, m'a vraiment bluffée. Moi qui ai si souvent joué à la scène de la pintade avec Pierre, comme avec Muriel, je n'étais absolument pas désarçonnée face à lui. A travers sa précision dans le texte et ses intentions, j'ai senti qu'il avait beaucoup travaillé", a-t-elle ajouté.

Nul doute que cette adaptation connaîtra le même succès que celle des sketchs de Muriel Robin dans I Love you coiffure. Diffusée en 2020, elle avait rassemblé (avec le replay) 8,3 millions de Français.