Mort de Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay émue par un hommage inattendu

La mort de Jean-Pierre Pernaut a pris tout le monde de court. Le 2 mars dernier, alors qu'il combattait a priori sans souci le nouveau cancer que lui avaient diagnostiqué les médecins au poumon, le journaliste rendait son dernier souffle à l'âge de 71 ans. Une disparition soudaine qui a plongé les proches, les admirateurs et toute une région picarde dans un profond chagrin. Ses racines,Jean-Pierre Pernaut y tenait plus que tout. Il avait d'ailleurs tendance à mettre sa région (et toutes les autres) en lumière dans le JT de TF1 qu'il a animé durant trente-trois ans. Alors pour avoir tant fait briller la Picardie, ses habitants lui ont chaleureusement rendu hommage. En dessin grâce à une magnifique fresque érigée dans le village où vivaient les parents de Jean-Pierre Pernaut et en message. Pas de réseaux sociaux cette fois-ci mais une banderole déployée dans la tribune Nord du stade d'Amiens lors de la rencontre avec Nancy ce samedi 12 mars.

Très émue, Nathalie Marquay a partagé un cliché de cet instant poignant en story Instagram : "Merci pour ce bel hommage" écrit-elle sobrement pour légender le cliché. Miss France 1987 sait que le chemin sera long pour se reconstruire après une telle perte mais par amour, la maman de Lou et Tom Pernaut sait qu'elle peut puiser la force nécessaire pour y arriver comme elle le faisait sur scène il y a encore quelques heures.

Nathalie Marquay tient un rôle dans la pièce de théâtre Les tontons farceurs, dont une représentation était prévue à Nantes ce 12 mars, soit trois jours seulement après les obsèques de son mari. Tout le monde aurait pu croire que la veuve de 54 ans allait passer son tour. C'était mal la connaître.