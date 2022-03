Mort de Jean-Pierre Pernaut : nouvel hommage déchirant de sa fille Lou, "j'espère que tu seras fier de moi"

Ce n'est pas la première fois que Lou Pernaut s'exprime sur les réseaux sociaux. Le jour de l'annonce de la mort de son papa, elle avait écrit sur TikTok : "Merci à tous pour votre amour. On reste en famille pour le moment. Profitez de vos proches et dites leur que vous les aimez." Un message avec pour fond sonore le tube Je te promets de Johnny Hallyday.

Le 4 mars dernier, elle s'était de nouveau adressée à sa communauté qui lui apporte son soutien depuis le premier jour. Elle a une fois de plus tenu à remercier, en story Instagram cette fois, les internautes pour leurs nombreux témoignages de soutien. "Merci aussi pour ces nombreuses belles vidéos que je reçois chaque jour retraçant la vie de mon papa. Plus qu'un journaliste, un père incroyable qui a toujours été là pour nous, qui a tout donné pour que nous soyons heureux et que nous ne manquions de rien. Aussi, un mari incroyable, très attentif, modeste, sensible et généreux. On l'a accompagné jusqu'aux derniers instants et c'est toujours difficile de réaliser... Votre amour et vos prières nous font chaud au coeur. Il le mérite. Repose en paix papa, je t'aime", avait-elle également écrit.

Pour rappel, deux ans après avoir vaincu un cancer de la prostate, Jean-Pierre Pernaut a découvert qu'il souffrait d'un cancer du poumon. Un mal qui a été soigné grâce à une opération faite dans le plus grand secret, en septembre dernier. Mais le deuxième poumon a été touché et cette fois, il n'était pas question de faire une nouvelle intervention, les médecins estimant que cela était trop dangereux. Il a donc eu des radiothérapies, mais n'a jamais eu l'occasion de dévoiler si cela avait fonctionné. Car en février dernier, il a été opéré à coeur ouvert et, à la suite de complications, il a perdu la vie après avoir été plongé dans un coma profond.