Mort de Jean-Pierre Pernaut : "C'était clope sur clope...", les tristes souvenirs d'une proche

C'est une mort qui aurait peut-être pu être évitée. Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut est décédé à l'âge de 71 ans. Alors qu'il se battait contre son cancer du poumon, il a été opéré à coeur ouvert dans le plus grand secret. Suite à des complications, il a été plongé dans un coma profond avant de finalement rendre l'âme. Beaucoup ont tenté de l'alerter concernant sa consommation de cigarettes.

C'est le cas de sa collègue et amie Evelyne Dhéliat qui se remémore d'ailleurs dans le nouveau numéro de TV Grandes Chaînes (paru lundi 28 mars 2022) qu'il était impossible d'empêcher Jean-Pierre Pernaut de fumer. "C'était terrible. On lui disait : 'Arrête, Jean-Pierre !' C'était vraiment clope sur clope. Mais il n'y avait rien à faire. Je pense qu'il n'y croyait pas. Il se disait : 'Il ne va rien m'arriver...'", a-t-elle confié à nos confrères.

Malgré sa colère après sa disparition et son chagrin, la Miss Météo de la Une a accepté de lui rendre hommage lors de ses obsèques qui ont eu lieu à Paris le 9 mars dernier. Non sans mal. "J'ai tenu bon toute la durée de mon discours. Je l'avais préparé mais je n'avais pas de notes, je ne voulais pas le lire. À la fin, je me suis un peu écroulée. C'est Nathalie [Marquay, ndlr] qui m'a demandé de parler. Elle m'a dit : 'Il t'aimait tellement, j'aimerais que tu sois proche de nous'", a-t-elle expliqué.

Prononcer un discours pour Jean-Pierre Pernaut était une évidence pour Evelyne Dhéliat. Et pour cause, ils travaillaient ensemble pour la chaîne TF1 depuis 1991. Au-delà de leurs bons rapports professionnels, ils avaient fini par nouer une belle et solide amitié. "On s'est toujours connus. On était de la même génération. Il aurait dû avoir 72 ans le 8 avril, tandis que je vais fêter mes 74 ans le 19. Deux Bélier... On se voyait tous les jours au travail et, parfois, le week-end avec des copains. C'étaient des moments fabuleux. J'ai des souvenirs de soirées extraordinaires. Jean-Pierre adorait mettre l'ambiance dans un groupe", s'est-elle souvenue.