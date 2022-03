Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : Karine Le Marchand et Laurence Ferrari émues à la sortie

Cyril Hanouna avait aussi le visage grave. "Il essayait toujours de mettre un petit trait d'humour, parce que Jean-Pierre il aimait surtout rire. C'était un bon vivant. C'était une star, mais il n'y a que lui qui ne le savait pas. (...) Pour moi il est toujours là, il est avec nous. Et Nathalie, sa femme, c'est ce qu'elle me disait aussi quand j'ai échangé avec elle à l'instant. On aimait profondément Jean-Pierre parce qu'il était vrai. (...) C'est un modèle", a confié le présentateur de Touche pas à mon poste au micro de LCI. Ses chroniqueurs Isabelle Morini-Bosc, Bernard Montiel et Guillaume Genton étaient à ses côtés. Tout comme Géraldine Maillet, Nicolas Pernikoff et Valérie Benaïm. C'est d'ailleurs très émue qu'elle a parlé sur LCI. "Il m'a ouvert les bras quand je suis arrivée à TF1 et que j'étais jeune journaliste. J'ai raconté à quel point c'était un type solaire, à quel point aussi il pouvait avoir des coups de gueule. Mais qu'après les coups de gueule qui n'étaient jamais injustes, il y avait à nouveau le grand sourire. Parce que c'est sa marque de fabrique. (...) C'était ma façon aussi de me souvenir de cet ami", a-t-elle notamment confié.

Les anciennes figures emblématiques de TF1 Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor, Jean-Pierre Foucault, Nikos Aliagas, Arthur Essebag, Bernard Montiel, Cécile de Ménibus, Laurence Ferrari, Jean-Marc Sylvestre ou encore Alexia Laroche-Joubert ont aussi répondu présent. Tout comme Robert Namias et son fils Fabien Namias et l'ancien président-directeur général du groupe TF1 Nonce Paolini. Du côté des politiques, Nathalie Marquay et ses proches ont notamment pu compter sur le soutien de Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy et son épouse Carla, Valérie Pécresse, Rachida Dati et le député Eric Ciotti.

Denise Fabre et son époux Francis Vandenhende ainsi que le couple formé par David Douillet et Vanessa ont aussi été vus, ainsi que Marcel Campion.