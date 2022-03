Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : David Douillet et sa femme Vanessa unis, face au PAF en deuil

A-t-on déjà vu une telle réunion du PAF ? Ce mercredi 9 mars 2022, animateurs, journalistes et autres personnalités de la télé française se sont réunies en nombre pour un ultime hommage à Jean-Pierre Pernaut. Les obsèques du populaire animateur du JT de 13 heures TF1 se sont tenues en fin de matinée à Paris, en la Basilique Sainte-Clotilde. Sa veuve Nathalie Marquay et ses enfants étaient bien entourés pour cette éprouvante journée...

Les nombreux curieux assemblés devant l'édifice religieux ont notamment vu passer David Douillet et sa femme Vanessa (Carrara). Les parents de la petite Blanche (5 ans) sont arrivés main dans la main, adressant quelques timides sourires aux badauds et journalistes les encerclant. Ensemble depuis 2014, cela fait maintenant quatre ans que l'ancien judoka est marié à cette hypnothérapeute et ex-conseillère municipale de la ville de Bourg-en-Bresse. Rappelons que ce sportif de 53 ans, reconverti en homme politique et homme d'affaires, a également trois autres enfants avec son ex-femme Valérie. Vanessa Carrara a quant à elle deux enfants nés d'une première union.

Le couple a ainsi retrouvé dans la basilique nombre de célébrités venues faire leurs adieux à Jean-Pierre Pernaut, décédé il y a une semaine des suites d'un cancer du poumon, à l'âge de 71 ans. Les personnalités du PAF se sont quant à elles réunies comme elles le font rarement : Claire Chazal, Michel Drucker, Anne-Claire Coudray, Jean-Pierre Foucault, Cyril Hanouna, Cécile de Ménibus, Laurent Delahousse, Arthur, Christophe Dechavanne, Laurence Ferrari, Nikos Aliagas, Denis Brogniart, Valérie Benaïm, Gilles Bouleau, Laurent Mariotte, Evelyne Dhéliat, Bernard Montiel... La première dame Brigitte Macron a elle aussi fait le déplacement, en compagnie de l'ancien président Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni (voir diaporama). Du côté des politiques, Valérie Pécresse et Christian Estrosi étaient également présents.

Lors de son arrivée, le cercueil a été accueilli par une salve d'applaudissements, comme c'est généralement le cas lorsqu'il s'agit d'une personnalité populaire. Le défunt a ensuite été escorté dans la basilique par sa veuve Nathalie Marquay, soutenue par son fils Tom (18 ans) et sa fille Lou (19 ans). Les deux autres enfants de Jean-Pierre Pernaut, Olivier et Julia (nés en 1981 et 1978 de son précédent mariage avec Dominique Bonnet) étaient eux aussi présents.

Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Jean-Pierre Pernaut.