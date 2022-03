Obsèques de Jean-Pierre Pernaut : sa femme Nathalie Marquay en larmes à la sortie, avec son clan

C'est une journée que chacun aurait préféré ne pas vivre. Ce 9 mars 2022 se déroulaient les obsèques de Jean-Pierre Pernaut, mort le 2 mars dernier à l'âge de 71 ans. Pour l'occasion, nombreuses sont les personnalités à avoir fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Sa famille était bien évidemment présente à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Son fils Tom (18 ans) notamment a eu bien du mal à contenir ses larmes. Tout comme sa maman Nathalie Marquay.

C'est les traits tirés et très émue que Miss France 1987 a fait son arrivée sur les lieux, entourée de Lou (19 ans) mais aussi d'Olivier et Julia (nés en 1981 et 1978 de l'ancien mariage du regretté présentateur du JT de 13h de TF1 avec Dominique Bonnet). Très vite, elle a pris l'abbé qui célébrait la cérémonie dans les bras. Un homme qu'elle connaissait bien puisque c'est lui qui a célébré leur mariage en 2007. Puis, entourée du reste de la famille, elle a fait son entrée dans la Basilique, derrière le cercueil de Jean-Pierre Pernaut. A l'entrée ont été mis deux portraits du défunt présentateur ainsi que des bouquets de fleurs.

S'est ensuite tenue une cérémonie sans la présence des caméras et marquée par de nombreuses musiques comme La Vie en rose d'Edith Piaf ou Quand on a que l'amour de Jacques Brel. Ce n'est qu'une fois terminée que des images ont de nouveau été dévoilées près de deux heures plus tard. Les personnes présentes sont toutes sorties; Alors que retentissait le titre Marie de Johnny Hallyday, le cercueil a été sorti sous les applaudissements. Nathalie Marquay a fait sa réapparition au côté de sa fille Lou, son fils Tom juste derrière. Très émue, elle a une fois de plus pris l'abbé Alain de La Morandais avant de se recueillir sur le cercueil de Jean-Pierre Pernaut. Son fils Tom était à ses côtés dans ce moment douloureux. Une tête posée sur son épaule et les larmes aux yeux, elle a fait ses adieux à l'amour de sa vie avant de repartir, sans oublier de remercier le public présent.

Rappelons que, deux ans après avoir vaincu un cancer de la prostate, le présentateur a dû se battre contre un cancer du poumon, droit tout d'abord. En septembre dernier, il a ainsi subi une opération dans le plus grand secret, à L'hôpital Georges Pompidou à Paris. Bien que cela ait été un succès, il a ensuite appris que le mal qui le rongeait s'était étendu au poumon gauche. Une nouvelle intervention étant trop dangereuse pour sa santé, il a suivi des séances de radiothérapie. Après "4 mini-AVC" en début d'année, il a été opéré à coeur ouvert et, à la suite de complications, il a été plongé dans un coma profond avant de perdre la vie.