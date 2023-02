Victor Belmondo, le petit-fils de Jean-Paul n'est pas célibataire : "En amour, je suis posé"

Victor Belmondo a décidé de suivre le chemin de son illustre grand-père, celui de la comédie. À l'aube de ses 30 ans, le jeune homme s'affirme de plus en plus : on le retrouvera prochainement dans la mini-série Bardot sur France 2 dans laquelle il incarne pas moins que le réalisateur Roger Vadim et donne la réplique à Guillaume de Tonquédec pour une oeuvre poignante, Arrête avec tes mensonges, en salles à partir du 22 février. Sa carrière prend une très belle forme, tout comme sa vie privée manifestement. Il a livré quelques rares confidences au magazine Gala.

Dans son édition du 16 février 2023, Gala a recueilli les propos de Victor Belmondo, l'un des trois fils de Paul et Luana Belmondo. Le comédien de 29 ans réagit à ses différences avec l'artiste qu'il incarne : celui qui a révélé au cinéma l'icône Brigitte Bardot dans Et Dieu... créa la femme, Roger Vadim. Un metteur en scène connu pour son talent comme ses conquêtes, Jane Fonda, Catherine Deneuve, Marie-Christine Barrault et bien évidemment la Bardot. Pour se fondre dans ce personnage haut en couleurs, l'héritier de Bébel a dû toutefois apprendre à jouer les bourreaux des coeurs, car il est loin d'en être un : "En amour, je suis posé. Je ne multiplie pas les conquêtes comme Vadim. Je ne suis pas un Casanova." Il révèle également ne "pas être un coeur à prendre".

Discret mais confiant

Difficile d'en savoir plus sur sa vie privée. L'acteur n'en dira pas plus et son compte Instagram est avant tout une devanture pour mettre en avant sa passion pour son métier, ses performances comme ses coups de coeur cinéphiles.