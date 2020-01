Adèle Exarchopoulos en petit short face à Uma Thurman et son fils Levon

C'est bien connu, Dior, tout le monde adore. Pas étonnant, donc, que les célébrités de la planète entière se soient précipitées jusqu'à la capitale française pour assister au défilé du 20 janvier 2020. Après avoir célébré la mode masculine lors de la Fashion Week, c'est la Haute Couture qui connait ses belles heures de gloire. Sur les front rows comme devant les photocall, de nombreux visages connus – et férus de mode – ont fait leur apparition. Monica Bellucci, par exemple, était fracassante de simplicité et de glamour, recouverte d'une longue et épaisse étole grise. Adèle Exarchopoulos, de son côté, avait camouflé sa tenue d'une ample veste à capuche... jusqu'à ce qu'elle ne dévoile le petit short qui se cachait jusqu'alors en dessous.

Ce défilé Dior a ravi bien des mirettes. Kristin Scott Thomas, Chiara Mastroianni, Héloïse Letissier – Christine and the queens –, Charlotte Le Bon, Sigourney Weaver, Alexa Chung, Doutzen Kroes, Camille Rowe, La princesse Alexandra de Hanovre, Haley Bennett, Xuan Huang, Chimamanda Ngozi Adichie, Laura Morante, Sofia Sanchez de Betak, Lucie de la Falaise, Amira Casar, Pelayo Diaz, Valentina Ferragni, Kat Graham, Kozue Akimoto étaient notamment présents dans la salle. Inès de la Fressange était venue en famille, avec sa fille Nine Marie d'Urso, tout comme Uma Thurman et son fils Levon Roan Thurman-Hawke.

Uma Thurman : Ses deux enfants avec Ethan Hawke

On l'oublie souvent, mais entre son mariage avec Gary Oldman et ses fiançailles avec Arpad Busson, la comédienne de 49 ans s'est unie à Ethan Hawke, avec qui elle a eu deux enfants : Maya Hawke, que l'on connait entre autres pour son rôle de Robin Buckley dans la série Stranger Things, et Levon Roan Thurman-Hawke, qui a visiblement hérité de la beauté de ses deux parents – et n'hésite pas à suivre les défilés en compagnie de maman. Ha, la famille...