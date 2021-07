Virginie Efira en couple avec Niels Schneider : l'actrice dévoile le secret de cet "amour véritable"

On me demande s'il est difficile de partager la vie d'un acteur

On dit souvent que deux comédiens ne font pas bon ménage. Ce qui est vrai dans certains cas... mais pas dans d'autres, chaque idylle étant unique. Virginie Efira, à l'encontre de ces idées reçues, se félicite de faire sa vie avec un confrère. "Nous vivons une belle histoire qui ne souffre pas du quotidien en commun, qui ne s'étiole pas, poursuit-elle. C'est très agréable parce qu'il y a de la compréhension. Avec les tournages, les horaires particuliers, nous avons une manière de vivre un peu spéciale, nous traversons les mêmes périodes de doute. Parfois on me demande s'il est difficile de partager la vie d'un acteur, si l'on ne se fait pas concurrence. Impossible. Il y a un amour véritable entre nous et nos ego ne sont pas boursouflés à ce point. Niels et moi possédons le même humour, le même recul sur la vie. Tous deux francophones mais venant d'ailleurs, de Belgique et du Québec, nous partageons cette singularité culturelle un peu distanciée." Quand on dit que l'amour n'a pas de frontière...

Retrouvez l'interview de Virginie Efira dans le magazine Paris Match du 1er juillet 2021.