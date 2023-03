Olivia Wilde, sculpturale et renversante en soutien-gorge après les Oscars : elle éclipse Kendall et Kylie !

Les Oscars 2023, c'est officiellement terminé. La cérémonie la plus attendue par le cinéma à Hollywood a tenu ses promesses. Les récompenses ont plu, sacrant le grand favori de la compétition Everything Everywhere All at Once avec Jamie Lee Curtis qui n'a pas caché sa fierté d'être couronnée meilleure actrice dans un second rôle pour le long-métrage de Dan Kwan et Daniel Scheinert. L'événement souvent placé sous le signe du glamour, les stars qui se sont succédé sur le tapis rouge ont fait sensation pour la plupart. Même lors de la soirée Vanity Fair organisée en marge de la remise de prix.

Et attention les yeux parce que celles qui comptent parmi les plus belles femmes de la planète se sont fait voler la vedette par Olivia Wilde ! L'ancienne compagne du chanteur Harry Styles a débarqué dans une sublime robe drapée et asymétrique signée Gabriela Hearst, dont le contraste avec le soutien-gorge en cuir noir était saisissant. L'actrice de 39 ans était tout simplement renversante. De quoi voler la vedette aux autres stars présentes comme Hailey Bieber, dans une longue robe noire Saint Laurent, Kylie (dans une robe de la maison Margiela) et Kendall Jenner (en Jean Paul Gaultier Couture) dont les robes paraissaient bien fades (mais non moins glamour) à côté de celle d'Olivia Wilde.

Alessandra Ambrosio et Emily Ratajkowski avaient quant à elles misé sur la transparence. Moulées dans deux robes très couvrantes au premier regard, difficile de passer à côté du spectacle qu'offrait l'opacité inexistante du tissu. Poitrines et sous-vêtements apparents, les deux mannequins ont fait sensation et ont dévoilé subtilement leur corps de rêve. Shailene Woodley, Tiffany Haddish ou encore Nicky Hilton leur avaient préféré d'autres modèles plus couvrants mais non moins sexy. Toutes ont pu offrir une magnifique vue sur leurs jambes de rêve grâce à des robes ultra-fendues qui ont mis tout le monde d'accord.

Du glam et du moins glam

Le 7e art était à l'honneur, c'est incontestable, mais il ne serait rien sans la musique. Rihanna et Lady Gaga, interprètes de bande-originale, ont fait le show. La première, bientôt maman pour la seconde fois, a de nouveau exhibé ses sublimes formes de grossesse sur scène pour interpréter le titre Lift Me Up (Black Panther : Wakanda Forever), quelques semaines après la mi-temps du Superbowl. Elle avait tout prévu pour briller et ses tenues étaient toutes plus belles les unes que les autres. Lady Gaga a elle aussi fait tourner des têtes dans une robe noire transparente et très suggestive en débarquant aux Oscars avant de livrer une prestation sur Hold my Hand (Top Gun : Maverick) sans aucun artifice et en total look casual. Un switch bluffant qui n'a laissé personne en Poker Face.