Diaporama : Olivia Wilde, sculpturale et renversante en soutien-gorge après les Oscars : elle éclipse Kendall et Kylie !

Olivia Wilde, sculpturale et renversante en soutien-gorge après les Oscars : elle éclipse Kendall et Kylie !

A la fois chic, sexy, sobre et élégante, Olivia Wilde a mis tout le monde d'accord et volé la vedette aux autres stars de la soirée dont de grands mannequins de renom. Olivia Wilde au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

Comme Alessandra Ambrosio, ancien ange Victoria's Secret et Emily Ratajkowski, toutes les deux vêtues de robes couvrantes mais très transparentes, suggérant leurs courbes et leurs sous-vêtements au public Alessandra Ambrosio au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © Crash/imageSPACE via Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

Même les soeurs Jenner que sont Kylie et Kendall n'ont rien pu faire face à l'arme massive qu'Olivia Wilde avait sortie pour l'occasion Kylie Jenner au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 95ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 12 mars 2023. © Crash/imageSPACE via Zuma Press/Bestimage © BestImage, Zuma Press / Bestimage

