Olivia Wilde et la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber, dévoilent leur poitrine dans des robes transparentes... duel au sommet !

Les yeux sont rivés en direction de New York, une fois par an, pour regarder les looks les plus fous choisis par les stars qui assistent au Met Gala - la dernière édition a eu lieu le 2 mai dernier. Mais de l'autre côté du continent américain, un autre évènement semble faire concurrence à ce défilé glamour depuis deux ans seulement. Il s'agit du gala annuel du musée de l'Académie organisé à l'Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles, qui attire déjà la planète entière. C'est ainsi, donc, que comédiennes, comédiens et cinéastes se sont retrouvés, le samedi 15 octobre 2022, pour trinquer en l'honneur du 7e art.

Cette année, le Met Gala avait pour thème In America: An Anthology of Fashion, une thématique construite autour du style américain et des héros méconnus du design étasunien. Pourtant, quelques personnes semblaient avoir eu la même idée en jouant la carte de l'audace et de la transparence. C'est notamment le cas de la réalisatrice et actrice Olivia Wilde, qui avait opté pour une sublime robe Alexandre Vauthier Couture, à la fois scintillante et complètement lisible. Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford, lui faisait une sacrée concurrence à l'aide d'une robe sirène noire extrêmement moulante, mais aussi translucide, signée Alaïa.

Bien sûr, Olivia Wilde et Kaia Gerber n'étaient pas les seules beautés à fouler le chicissime tapis blanc installé devant l'Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles. Etaient également présents, pour assister à cette 2e édition du gala annuel du musée de l'Académie, Selena Gomez, Lily Collins, héroïne de la série Emily in Paris, Adrien Brody, Steve McQueen, Lena Dunham, Spike Lee, Christina Ricci, Alana Haim - Licorice pizza -, HoYeon Jung, Keke Palmer, Natasha Lyonne, Brooklyn Beckham et son épouse Nicola Peltz, Hailey Bieber, Naomi Scott, Glenn Close, Michelle Yeoh, Rebel Wilson, Mia Goth, Mindy Kaling, Jodie Turner Smith, Eddie Redmayne, Selma Blair, Joe Jonas et Sophie Turner, Leslie Mann, Laura Dern, Judd Apatow, Jessica Chastain, Danny Elfman, Tilda Swinton, B.J. Novak ou encore Amal et George Clooney.