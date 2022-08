Olivia Wilde : Baiser et gestes tendres, elle profite avec Harry Styles... malgré la guerre avec son ex

Olivia Wilde rencontre toujours des difficultés avec son ex, Jason Sudeikis, pas décidé à abandonner la guerre contre la mère de ses enfants Otis, 8 ans et Daisy, 5 ans. Mais pas question pour l'actrice de 38 ans de perdre le sourire pour autant. Et elle peut compter sur Harry Styles pour lui faire oublier ces désagréments. Alors que Jason Sudeikis continue de se battre pour obtenir la garde de leurs enfants, elle a été surprise avec l'artiste de 28 ans, s'offrant un dîner romantique, ce jeudi 18 août, à New York.

La réalisatrice de Booksmart, qui présentera bientôt au public son deuxième film Don't Worry Darling avec Florence Pugh et la superstar de la pop, était donc aux côtés de ce dernier pour un moment rien qu'à eux. Très lookés, ils sont sortis main dans la main du restaurant, tous les deux masqués. Bien que le couple ne soit pas connu pour ses démonstrations d'affection en public, il n'a pu s'empêcher de se tenir la main devant le célèbre restaurant italien Rubirosa, malgré une foule de fans. Le matin même, Olivia Wilde et Harry Styles ont été surpris s'embrassant devant une salle de sport, comme dévoilé par le Mail Online.

Le manque de tact de Jason Sudeikis

De précieux moments qui doivent faire du bien à l'ex-actrice de The OC : Newport Beach. En effet, elle est toujours au coeur d'une vilaine bataille pour la garde avec son ex Jason Sudeikis. Il n'en démord pas et avait réussi à faire parvenir à Olivia Wilde les documents concernant la garde de leur fille et de leur fils, alors qu'elle présentait publiquement son film Don't Worry Darling, devant une large foule, lors du Cinema-Con, le 27 avril dernier. Un manque de tact qui avait largement fait parler. Selon lui, il aurait humilié publiquement son ex-épouse dans le but de protéger les enfants. Des moments probablement durs à encaisser pour Olivia Wilde. Mais ce jeudi 18 août en tête à tête avec Harry Styles, la réalisatrice semblait avoir tout oublié et planer sur un petit nuage. L'amour va bien à ces deux-là.