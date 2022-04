Olivia Wilde humiliée par son ex : elle reçoit les papiers de la garde de ses enfants... sur scène !

Séquence surréaliste lors de la soirée de la Cinemacon 2022, qui avait lieu ce mercredi à Las Vegas : La comédienne Olivia Wilde, qui était alors sur scène pour présenter son nouveau film, a été interrompue par un livreur venu lui apporter une enveloppe contenant... les papiers juridiques de son ex !

Enorme moment de flottement sur la scène du Caesar Palace pour la présentation de Don't Worry Darling, le nouveau film d'Olivia Wilde (Dr.House, Rush). Tandis que la jeune femme de 38 ans s'exprimait devant pas moins de 4000 experts et professionnels du cinéma, un anonyme est monté la rejoindre sur scène afin de lui apporté un enveloppe. "C'est pour moi ?" a lâché la star avant de découvrir avec stupeur que les documents n'étaient autre que des papiers officiels concernant la garde de ses enfants (voir photos) ! On rappelle que l'actrice est en pleine séparation avec l'acteur Jason Sudeikis, connu pour ses rôles dans la série Ted Lasso ou le film Comment tuer son boss ?

Variety a affirmé que l'acteur n'était pas au courant de la manière ni de l'heure à laquelle les papiers seraient apportés à son ex-compagne. "Les documents ont été rédigés pour établir la compétence relative aux enfants de Mme Wilde et Mr. Sudeikis (...) Mr. Sudeikis n'avait pas connaissance ni de l'heure ni du lieu où serait livrée la lettre puisque cela dépendant de l'efficacité de la société de service de livraison et, par ailleurs, il n'aurait jamais accepté que l'enveloppe soit livrée d'une manière aussi inappropriée" a également affirmé la source. Olivia et Jason se sont séparés fin 2020 après 9 ans de vie commune, qui les aura vu être parent par deux fois : d'abord Otis en 2014 puis Daisy en 2016. Depuis, la comédienne a retrouvé l'amour en compagnie du chanteur anglais Harry Styles .

Le festival a depuis décidé de revoir son protocole de sécurité, estimant qu'il était inconcevable qu'une telle situation puisse se produire. "Jamais dans l'histoire de la convention nous n'avons eu un incident où un délégué s'est approché de la scène sans y être autorisé" a affirmé à Deadline Mitch Neuhauser, le directeur général de la CinemaCon.