Diaporama : Olivia Wilde humiliée par son ex : elle reçoit les papiers de la garde de ses enfants... sur scène !

Olivia Wilde humiliée par son ex : elle reçoit les papiers de la garde de ses enfants... sur scène !

Olivia Wilde et son compagnon Jason Sudeikis - lors de la 25ème édition de la soirée des Critics Choice Awards au Barker Hangar à Santa Monica, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 12 janvier 2020.

Olivia Wilde et son compagnon Jason Sudeikis à la soirée caritative Sexy Beast Gala: A Benefit For Planned Parenthood à Los Angeles, 20th october 2018

Harry Styles à la première de "Dunkerque (Dunkirk)" à New York

Exclusif - Olivia Wilde et son ex fiancé Jason Sudeikis partagent un moment de tendresse quelques jours après l'annonce de la rupture de leurs fiançailles à Los Angeles

Exclusif - Olivia Wilde avec son compagnon Jason Sudeikis et leurs enfants Otis et Daisy s'amusent dans le parc d'attraction Knott's Berry Farm à Buena Park le 8 décembre 2018.

11 / 14

Olivia Wilde et son mari Jason Sudeikis à la projection de "If Beale Street Could Talk" au cinéma Arclight de Hollywood le 4 décembre 2018