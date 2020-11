Olivia Wilde et Jason Sudeikis séparés mais câlins, une rupture dans la douceur

L'annonce de la séparation d'Olivia Wilde et son fiancé Jason Sudeikis a choqué leurs fans. Les photos de leurs retrouvailles affectives les surprennent encore plus. Les deux acteurs ont été surpris en pleine rue, partageant de tendres câlins...

Lundi 16 novembre 2020, Olivia Wilde et Jason Sudeikis se sont donnés rendez-vous à Los Angeles. Les deux ex-fiancés ont longuement discuté en observant une distance de sécurité (certainement à cause de la pandémie de Covid-19), avant de se rapprocher pour un câlin. Protégée par un masque, Olivia a visiblement fait le premier pas en tendant les bras vers son ancien compagnon, qui ne l'a pas repoussée. Se sont-ils promis de rester en bons termes malgré leur rupture, ou ont-ils discuté d'une réconciliation amoureuse ?

Les admirateurs de ce couple de stars discrets se posent la question. Samedi 14 novembre, ils avaient appris avec stupeur qu'Olivia Wilde et Jason Sudeikis avaient mis fin à leur histoire d'amour. Le site People précisait que cette rupture remontait au début de l'année 2020.

La romance entre Olivia Wilde et Jason Sudeikis avait commencé en 2011. Les deux comédiens s'étaient rencontrés lors d'une fête de fin de tournage de la mythique émission Saturday Night Live, et s'étaient fiancés l'année suivante, en 2012. Leur mariage avait été repoussé à plusieurs reprises.

Olivia et Jason sont parents de deux enfants, un garçon et une fille prénommés Otis et Daisy (6 et 4 ans). Pour leurs bambins, ils ont convenu de garder de bonnes relations.