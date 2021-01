Harry Styles responsable de la séparation d'Olivia Wilde et Jason Sudeikis ?

La relation d'Olivia Wilde et Harry Styles a surpris les fans des deux stars. Elle serait la cause de la rupture de l'actrice et son ex-fiancé, Jason Sudeikis. Ce dernier aurait découvert la liaison d'Olivia, qui a ensuite mis fin à leur histoire.

Le scoop est signé Page Six ! Citant une source restée anonyme, le site du New York Post révèle qu'Olivia Wilde fréquentait déjà Harry Styles avant de rompre avec Jason Sudeikis. Cette romance restée secrète jusque début janvier aurait en fait commencé bien avant. Jason Sudeikis a découvert l'existence de cette liaison, poussant Olivia à se séparer de lui.

Jason a appris pour Harry...

"Olivia et Jason avaient des problèmes, comme tous les couples, mais Jason l'aime. Il l'adore, et c'est ce qui est le plus triste. Il a toujours été déterminé à faire fonctionner leur famille, explique l'insider à Page Six. On essaye d'inventer que Harry [Styles, NDLR] et Olivia sortent ensemble que depuis quelques semaines, mais ce n'est pas vrai. Jason a appris pour Harry et a insisté pour avoir une discussion. Olivia a ensuite rompu et l'info de leur séparation a été publiée."

Olivia Wilde et Jason Sudeikis s'étaient fiancés en janvier 2013. Ils sont parents de deux enfants, Otis et Daisy, âgés de 6 et 4 ans.