Olivia Wilde et Harry Styles en couple : gestes tendres, regards amoureux, ils ne se cachent plus

Olivia Wilde n'a donc pas tardé à retrouver l'amour ! Moins de deux mois après l'annonce de sa séparation avec Jason Sudeikis, l'actrice et réalisatrice est en couple avec Harry Styles. Les nouveaux tourtereaux mélangent travail et plaisir : en plus du tournage de Don't Worry Darling, ils prennent du bon temps en privé et ne cachent plus leur attirance...

Olivia Wilde et Harry Styles étaient de sortie dimanche 3 janvier 2021. Le couple présumé (jusqu'à officialisation des intéressés) a été aperçu à Santa Barbara, en Californie, avec des amis. Masques sur le visage, conformément aux mesures contre la propagation de la Covid-19, Olivia et Harry ont quand même été reconnus. Ils ont discuté, les visages près l'un de l'autre, et ont échangé de petits gestes affectifs en se prenant par la taille ou le bras. Le Daily Mail a publié les photos de cette sortie qui n'est pas passé inaperçue...

Ces gestes trahissent la discrétion voulue par les deux stars. Olivia Wilde et Harry Styles ont d'abord flirté à l'abri des regards et des objectifs, en séjournant dans la maison d'un grand ami de l'ancien membre du groupe One Direction, le présentateur télé James Corden.